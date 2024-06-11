Як поховати домашнього улюбленця в Одесі без порушення закону

Розберімось, як зрозуміти, що тварина при смерті і де можна поховати свого улюбленця.

Де в Одесі можна поховати домашнього улюбленця?

В Одесі немає кладовища для домашніх тварин. У правилах утримання тварин сказано, що викидати трупи собак, кішок та інших тварин у місті заборонено. Їх можна або кремувати, або ховати у відведених місцях. Спеціального місця в Одесі немає, тому єдиний законний шлях — це кремація.

Практично всі одеські ветеринарні клініки надають послугу вивезення тіла тварини і його подальшої кремації. Тіло тварини можна кремувати на підприємстві «Укрекопром», яке займається утилізацією всіх видів відходів, включно з біологічними. Ветеринарні клініки кремують трупи тварин саме на цьому підприємстві. Вартість послуги від 300 до 1800 гривень, залежно від ваги тварини.

Чому не можна ховати тварину в парку або на схилах біля моря?

По-перше, ви не зможете викопати досить глибоку могилу. Це означає, що бродячі тварини можуть відчути запах і витягнути останки вашого вихованця. Труп, який пролежав у землі, стане джерелом хвороб не тільки для безпритульних тварин, які розкопали могилу, а й для інших домашніх тварин, що гуляють у цьому парку. Особливо це небезпечно для дітей, які граються на природі.

По-друге, трупи домашніх тварин належать до групи біологічних відходів. Самостійно позбуватися його заборонено. Такі поховання забруднюють ґрунт і підземні води. Крім того, не можна використовувати для поховання в землю узбережжя водойм.

Як зрозуміти, що собака чи кіт помирає?

Перед смертю поведінка домашньої тварини змінюється. Учені не можуть точно сказати, чи розуміють звірі, що їхній час закінчується. Однак вони відчувають зміни у своєму організмі та поводяться відповідно. Їм може бути страшно і боляче.

Коли звірі хворіють, то намагаються знайти затишне місце, де їх ніхто не потривожить. Але кішки і собаки вже багато століть живуть поруч із людиною, тому в хвилини слабкості можуть шукати уваги і турботи людини. Усе залежить від кожної конкретної тварини, наскільки вона прив’язана до господаря.

Тривожні ознаки того, що ваш кіт помирає:

Поведінка змінюється на протилежну. Якщо кіт відчуває сильний біль, то може проявляти раптову агресію, коли її не очікуєш. Доброзичлива тварина стає замкнутою, не звертає увагу на господаря

Відмова від їжі. Якщо кіт понад добу не доторкався до їжі, то це може бути приводом для занепокоєння, особливо якщо тварина похилого віку. Дві доби без їжі це вже небезпечно для старого кота

Кіт припиняє доглядати за своєю шерстю. Не вмивається, не вилизує лапи

Низька температура тіла тварини. Це можна помітити, доторкнувшись до вух, лап або хвоста. Серце перед смертю може працювати погано, тому знижується температура тіла, насамперед кінцівок

Слабкий пульс і низька частота дихання. Для порівняння, пульс здорової кішки від 150 до 200 ударів на хвилину, а частота дихання 20-30 на хвилину

Головні ознаки того, що ваш собака помирає:

Апатія. Це одна з перших ознак. Собака відсторонюється від своїх звичних захоплень і справ. Багато спить, не реагує на заохочення і смачну їжу

Втрата апетиту. Собаки втрачають апетит з різних причин, необов’язково це пов’язано з хворобою або смертю. У спекотну погоду тварини їдять мало. Але якщо втрата апетиту поєднується з іншими симптомами, то є підстави для занепокоєння

Фізіологічні зміни. Судоми, бліді ясна, втрата рівноваги, нетримання сечі, нерівне дихання, блювота

Фахівці радять не залишати домашніх тварин у їхні останні хвилини. Собаки та коти потребують підтримки людини.

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