Проблема безпритульних тварин: як їм допомогти, стерилізувати їх і вакцинувати

Чужих тварин не буває

Одеситка Галина вже сім років допомагає бездомним тваринам. Під час війни, за її підрахунками, чисельність вуличних тварин збільшилася на 20-30%. Зараз під її опікою двадцять собак у районі селища Котовського. Галина їх годує, лікує, прищеплює і стерилізує.

На жаль, сьогодні притулки для тварин «забиті під зав’язку». Наше місто поповнилося врятованими котами і собаками з Херсона і Миколаєва. Але, на думку Галини, проблема не тільки у війні, а й у людях, які й створюють «конвеєр смерті».

— Тварин залишають їхні господарі. Від кожної собаки чи кішки є приплід. Нещодавно був випадок, коли квартиранти поїхали і залишили трьох собак. Але ж можна знайти тих, хто допоможе прилаштувати вихованця. А щоб безпритульних тварин ставало менше, ми повинні думати про стерилізацію улюбленця. Не завадять державні та міські програми, — рекомендує Галина.

Але навіть під час війни є одесити, які прилаштовують бродячих тварин у нові сім’ї.

— Одесити організовуються і відповідають за певну ділянку з бездомними тваринами. У нас є чат у «Вайбері», куди скидають фото кішок або собак, якщо їм потрібна допомога, — розповіла Галина.

Частіше їй і подрузі Тамарі доводиться допомагати собакам. Наприклад, близько двох місяців тому вони врятували сліпого і глухого песика Жужу, якого залишили на вулиці.

— Бідна дитина заплуталася в дроті. Побачивши її, люди «охали» й «ахали», але ніхто не наважувався допомогти. Нині нею опікується жінка, у якої є дві собаки.

Але іноді можна дуже довго прилаштовувати тварину. Якраз зараз Галина намагається знайти турботливого господаря метису мармурової такси Венічку.

— Йому два роки і було вже три господарі. Я знайшла сумного і замерзлого Венічку на ринку. Зараз він живе з моєю дочкою, вона буде шукати йому притулок.

Історій покинутих тварин безліч. Наприклад, собаку Джессі змушені були прилаштувати на місцеву лісопилку, оскільки її господиня — переселенка з Донбасу. В Одесі жінка змогла влаштуватися двірником і отримати кімнату, але собаку їй тримати заборонили. Ще є історія собаки Шуби та шістьох її цуценят. Вони жили на одному з блокпостів. Волонтери годували і доглядали за тваринами, але одного разу командир наказав «прибрати» тварин з території.

— Ми їх знайшли, нагодували, а коли зібралися їхати, Шуба стала бігти за нами. Я це побачила і розплакалася, — розповідає Галина.

Галина просить людей не кидати вуличних тварин. Звісно, опікуватися ними дорого — це регулярне годування, лікування та обробка від паразитів. Але головне — є люди, які можуть допомогти.

Проблема не у тваринах

Юлії 35 років, тварин вона любить із дитинства. Активно допомагати їм почала з 2021 року. Спочатку матеріально, а потім, як жартує чоловік Юлії, дівчина вступила в їхню «секту».

— Я не можу дивитися без сліз на покинутих тварин. Війна, на жаль, погіршила ситуацію. У перші дні покинутих котів і собак було дуже багато. Волонтери «розривалися», рятуючи їх не тільки в Одесі, — згадує Юлія.

Особливо важка ситуація була з притулками. Люди залишали вихованців у переносках просто під парканами. На третій рік війни головною проблемою залишається стерилізація. Це не тільки впливає на чисельність «бродяжок», а й на розвиток хвороб. Багато вуличних тварин народжуються з хронічними та вірусними захворюваннями.

— Хочеться появи закону, який примушував би власників тварин ставати на облік і займатися їх стерилізацією. Особливо в селах. І, звісно, час замислитися про фінансування мерією міських притулків, ну, або про іншу допомогу.

Ще одна проблема, на яку звертає увагу Юлія, — самовигул котів чи собак. Без нагляду тварина може загинути або траплятися з іншою, у результаті з’являються нікому не потрібні малюки.

— У місті працює безкоштовна програма зі стерилізації тварин. Але місць для всіх катастрофічно не вистачає, — скаржиться Юлія.

Прорахунок на державному рівні

Крім того, в Україні велика проблема зі сказом. На думку Юлії, це безвідповідальність держави. Через воєнний стан, що обмежує вакцинацію тварин, у 2023 році кількість випадків сказу зросла у 2,3 раза порівняно з 2022 роком.

Також безпритульні тварини частіше за всіх зазнають насильства. Тварин труять, вбивають, вивозять за межі міста. А поліція, на жаль, не діє і ніяк не реагує на порушення закону «Про захист тварин від жорстокого поводження».

— На території однієї міської лікарні живуть стерилізовані собаки. Їх годують, про них піклуються, але одна жінка вирішила їх отруїти. Ми встигли її проінформувати, що за заподіяння шкоди тваринам доведеться відповідати перед законом. А на Таїрова голова будинку цілеспрямовано руйнував побудовані для котиків будиночки, бо хотів позбутися тварин, — розповіла Юлія.

Дівчина просить людей не забувати, що тварини потребують нашої любові та турботи. Поширюйте інформацію про допомогу тваринам у соціальних мережах, пропагуйте стерилізацію, не будьте байдужими, допомагайте допомагати.

Як стерилізувати та вакцинувати тварин

В Одесі діє міська цільова програма на 2022-2027 роки, у межах якої в місті щодня відловлюють бездомних собак для стерилізації. Тварин також вакцинують від сказу, а після повертають в ареал їхнього проживання. Відбувається це за графіком, який складається з отриманих звернень жителів міста. Якщо ви побачили нестерилізованих, агресивних або нечіпованих собак, зверніться до КП «Муніципальний центр екологічної безпеки» за телефоном: (048) 798-82-84.

Скільки в Одесі вуличних котів — невідомо. Однак департамент екології та розвитку рекреаційних зон поінформував про початок міської програми стерилізації та вакцинації безпритульних котів. Місцеві жителі можуть зробити це безоплатно тільки в трьох ветеринарних клініках:

«Зоологія»

Адреса: вулиця Ак. Вільямса, 73/1;

телефон: (095) 92-59-169;

час роботи: вт-сб — з 10.00 до 19.00.

ТОВ «Тіна 2008»

Адреса: вулиця Софіївська, 32;

телефон: (048) 703-69-14;

час роботи: щодня — з 9.30 до 17.00.

ТОВ «Тіна 2008»

Адреса: вулиця Партизанська, 8;

телефон: (048) 703-28-87;

час роботи: щодня — з 9.30 до 17.00.

Перед тим як вирушити до ветеринара, потрібно зробити фото безпритульної тварини в середовищі її проживання, і першого числа місяця о 10.00 зателефонувати в клініку, щоб записатися на прийом. Потім принести тварину в призначений день і надати оригінал будь-якого документа, що посвідчує особу людини. Передати фотографію тварини (на будь-якому зручному носії) і заповнити спеціальний бланк. Наступного дня забрати тварину і відпустити в середовище проживання.

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