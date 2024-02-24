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Де в Одесі можна кремувати тварину

Де в Одесі можна кремувати тварину

Тривалість життя домашніх тварин менша, ніж у людини, і кожен власник чотириногого друга рано чи пізно стикається з сумною необхідністю поховати його. Однак офіційних кладовищ для домашніх тварин в Одесі немає, а закопувати тіла собак і кішок у парках категорично заборонено. Як же бути, якщо домашній вихованець пішов на веселку?

Одразу потрібно пояснити, що заборона на поховання домашніх тварин у межах міста — не примха влади. Річ у тім, що стихійні поховання не тільки завдають шкоди екології, а й можуть призвести до спалаху найрізноманітніших захворювань. Адже могили для загиблих улюбленців власники викопують неглибокі, і завжди є ризик, що останки виявлять бродячі собаки. Крім того, у парках граються діти, а власники вигулюють домашніх тварин, тож такі поховання дуже небезпечні.

Якщо сталося непоправне, власник може звернутися на підприємство «Укрекопром», де проводять кремацію померлих домашніх тварин. Крім того, таку послугу можуть надати і в деяких ветеринарних клініках, а після кремації видати власнику урну з прахом чотириногого друга. У будь-якому разі перш ніж звертатися до крематорію для тварин, можна отримати консультацію в найближчій ветеринарній клініці.

Куди звертатися?

Пункт ветеринарної допомоги, підприємство «Укрекопром»

  • Адреса: проспект Свободи, 2
  • Час роботи: з 9.00 до 17.00

Ветеринарна клініка «Люся»

  • Адреса: вулиця Старопортофранківська, 12
  • Телефон (096) 895-97-76.
  • Час роботи: з 9.00 до 19.00, у неділю з 9.00 до 14.00

Ветеринарна клініка «Айболить»

  • Адреса: Люстдорфська дорога, 99
  • Телефон (067) 122-62-19
  • Час роботи: цілодобово, без вихідних
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