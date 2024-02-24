Де в Одесі можна кремувати тварину

Тривалість життя домашніх тварин менша, ніж у людини, і кожен власник чотириногого друга рано чи пізно стикається з сумною необхідністю поховати його. Однак офіційних кладовищ для домашніх тварин в Одесі немає, а закопувати тіла собак і кішок у парках категорично заборонено. Як же бути, якщо домашній вихованець пішов на веселку?
Одразу потрібно пояснити, що заборона на поховання домашніх тварин у межах міста — не примха влади. Річ у тім, що стихійні поховання не тільки завдають шкоди екології, а й можуть призвести до спалаху найрізноманітніших захворювань. Адже могили для загиблих улюбленців власники викопують неглибокі, і завжди є ризик, що останки виявлять бродячі собаки. Крім того, у парках граються діти, а власники вигулюють домашніх тварин, тож такі поховання дуже небезпечні.
Якщо сталося непоправне, власник може звернутися на підприємство «Укрекопром», де проводять кремацію померлих домашніх тварин. Крім того, таку послугу можуть надати і в деяких ветеринарних клініках, а після кремації видати власнику урну з прахом чотириногого друга. У будь-якому разі перш ніж звертатися до крематорію для тварин, можна отримати консультацію в найближчій ветеринарній клініці.
Куди звертатися?
Пункт ветеринарної допомоги, підприємство «Укрекопром»
- Адреса: проспект Свободи, 2
- Час роботи: з 9.00 до 17.00
Ветеринарна клініка «Люся»
- Адреса: вулиця Старопортофранківська, 12
- Телефон (096) 895-97-76.
- Час роботи: з 9.00 до 19.00, у неділю з 9.00 до 14.00
Ветеринарна клініка «Айболить»
- Адреса: Люстдорфська дорога, 99
- Телефон (067) 122-62-19
- Час роботи: цілодобово, без вихідних