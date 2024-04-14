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Як поділити майно подружжю при розлученні

Як поділити майно подружжю при розлученні

Причиною розпаду сім’ї є несумісність характерів, постійні конфлікти, сварки та недомовленості. І коли родина розпадається, одразу виникає проблема, як поділити нажите майно, особливо, якщо інший з подружжя категорично відмовляється поділити його в добровільному порядку.

Що робити, якщо поділити майно за згодою не вдається

В такому випадку потрібно звернутися з позовною заявою до місцевого суду.

Той, хто позивається, повинен сплатити за подання до суду позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу, судовий збір, який, відповідно до інформації, що розмішена на сайті Судова влада, становить: 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

В позовній заяві подати клопотання судові витрати покласти на відповідача у справі.

Важливо знати норми законодавства

Згідно ч. 1 ст. 60 Сімейного Кодексу України (далі – СК України):

  • майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу);
  • вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

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Відповідно до ст.61 СК України:

  • об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту;
  • об’єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя;
  • якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя;
  • Речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Які потрібні документи

Судова практика у справах:

Тягар доказування у справах цієї категорії покладено на того із подружжя, хто заперечує проти визнання майна об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Такий правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду від 03 червня 2020 року у справі № 520/15019/13-ц, у постанові Верховного Суду від 26 вересня 2019 року у справі № 643/4160/16-4.

Для того, щоб подати до суду потрібні документи:

  • свідоцтво про шлюб або Свідоцтво про розлучення;
  • договори купівлі продажу майна;
  • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • якщо є висновок про вартість об’єкта оцінки;
  • виписки з банку;
  • Інші документи, які підтверджують спільні покупки, витрати, придбання речей.

Якщо вам дарували гроші на весілля і вони використані за спільною згодою на потреби сім’ї, немає підстав для їх поділу.

Якщо вам подарували подарунки, гроші, і вони є зараз, як спільні, можна їх також поділити в судовому порядку.

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Для прикладу: ситуації поділу речей

  1. Скажімо, на заручини майбутній чоловік подарував коханій обручку, це є річчю індивідуального користування, до того ж, подарунком, і це не може бути визнано спільною сумісною власністю, а відтак, не підлягає поділу.
  2. Якщо ви набули спільну квартиру за час шлюбу, то така є об’єктом спільної сумісної власності подружжя сторін, у зв’язку з чим підлягає поділу, виходячи з правил рівності часток подружжя в спільному майні.
  3. Що стосується речей, які придбані хоч і за спільні кошти, але являються речами індивідуального значення, зокрема жіночі сукня, шуба, взуття, дані речі поділу не підлягають.

Як ділити майно, якщо шлюб неофіційний

Якщо ви не перебували в шлюбі і є потреба в поділу майна, важливо знати, що відповідно до ч.1. ст.74 СК України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Таким чином, якщо майно не бажає інша сторона ділити, також можна позиватися до суду на загальних підставах.

Трапляється коли любляча жінка дарує чоловіку майно, а згодом її турбує питання: а чи можу я повернути подарунок, якщо він мене залишить?

Ви повинні знати, якщо чоловік прийняв подарунок і нічого не мав проти його, виникають обставини, пов’язані з договором дарування: це означає безповоротне припинення права власності у дарувальника і виникнення права власності у обдарованої особи. Тому, повернути подароване буде неможливо.

Чи можна поділити майно, якщо партнери не жили разом

Уявимо ситуацію, коли до жінки в гості ходив чоловік на побачення, вони не проживали разом, спільних покупок вони не робили, проте, він наголошував, що у них є спільні сімейні фото, відпочинок. При цьому, коли жінка продавала автомобіль і він претендував на «частку». Це безпідставно: вони не вели спільного господарства та ним не вкладено грошей в майно.

Таким чином, звернення до суду є єдиним рішенням, щоб поділити майно справедливо, відповідно до законодавства.

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Вікторія Гусакова, юрист
Вікторія Гусакова ПРОФІЛЬ
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