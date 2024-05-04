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Як отримати статус ветерана і члена сім’ї загиблого військовослужбовця?

Як отримати статус ветерана і члена сім’ї загиблого військовослужбовця?

В Україні спростили процедуру встановлення статусу особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Раніше набуття такого статусу могло тривати до 8 місяців і більше, і весь цей час постраждалі люди не могли користуватися пільгами.

Тепер посвідчення можна буде отримати протягом 30 днів. Для цього потрібно звернутися до будь-якої ЦНАП, незалежно від місця реєстрації, і написати заяву. Причому, інші документи подавати не треба. Як заявили в Мінветеранів, збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана або сім’ї загиблого, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.

Зазначається, що найближчим часом з’явиться можливість подати заяву в електронній формі – через електронний кабінет порталу «Дія» або Єдиний держреєстр ветеранів війни.

Нагадаємо, раніше Кабмін встановив доплату у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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