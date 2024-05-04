Как получить статус ветерана и члена семьи погибшего военнослужащего?

Ранее получение такого статуса могло длиться до 8 месяцев и более и все это время пострадавшие люди не могли пользоваться льготами.

Теперь удостоверение можно будет получить в течение 30 дней. Для этого нужно обратиться в любой ЦНАП, независимо от места регистрации, и написать заявление. Причем другие документы подавать не надо. Как заявили в Минветеранов, сбор недостающих документов – это обязанность не ветерана или семьи погибшего, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц.

Отмечается, что в ближайшее время появится возможность подать заявление в электронной форме – через электронный кабинет портала «Дія» или Единый госреестр ветеранов войны.

Напомним, ранее Кабмин установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.