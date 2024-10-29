Як отримати грошову допомогу на дрова та вугілля?

За інформацією Пенсійного фонду, для тих, кому в 2024 році вже призначено субсидію або пільги, і одержувачі надавали від свого імені та від імені членів домогосподарства (сім’ї) згоду на збір, передачу та обробку персональних даних для отримання додаткової допомоги, повторно звертатися і подавати заяву не потрібно.

Ті домогосподарства, які ще не отримували субсидію або пільги на придбання твердого палива, але потребують держдопомоги, можуть звернутися до Пенсійного фонду (ПФУ) з відповідною заявою. Це можна зробити, відвідавши Пенсійний фонд особисто, можна надіслати документи до ПФУ поштою, можна звернутися до ЦНАП, до сільської, селищної, міської ради територіальної громади або військової адміністрації. Окрім того, заяву можна подати на сайті ПФУ.

Розмір додаткової допомоги визначається кожному домогосподарства індивідуально. Орієнтовно допомогу буде виплачено до кінця грудня 2024 року.

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