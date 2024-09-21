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«ДроваЄ»: як купити дрова на зиму через інтернет-магазин

«ДроваЄ»: як купити дрова на зиму через інтернет-магазин

Одеська ОДА нагадує, що в Україні працює державний інтернет-магазин «ДроваЄ», де кожен може придбати дрова на опалювальний сезон з доставкою або особисто забрати їх у лісгоспах. Магазин дозволяє швидко і зручно зробити замовлення онлайн, забезпечуючи прозорість процесу та контроль за обсягами закупівель.

  • Зайдіть на сайт — drovae.gov.ua та авторизуйтеся через електронний цифровий підпис або систему BankID (застосунок банку послугами якого ви користуєтесь), щоб підтвердити свою особу.
  • Вкажіть адресу доставки, після чого система запропонує найближчі до вас лісгоспи. Оберіть постачальника, тип дров (листяні, хвойні) та їх кількість. Крок замовлення кубатури залежить від можливостей постачальника. Обираємо, наприклад, 5 м3.
  • Далі оберіть спосіб доставити — дому (за окремі кошти) або самовивіз (безкоштовно). Зверніть увагу, не всі постачальники можуть здійснити доставку до вашого дому.
  • Вкажіть свої контакти – номер телефону та електрону пошту та натисніть кнопку «Оформити замовлення».

Після підтвердження постачальник зв’яжеться з вами для уточнення деталей: для вирішення питань з логістикою та оплати замовлення. Під час доставки дров необхідно пред’явити документи, що посвідчують особу, та податковий номер (РНОКПП).

Зверніть увагу! Ліміт на покупку дров становить 15 кубометрів на одну фізичну особу на сезон, що запобігає зловживанням і оптовим закупівлям.

Детальна інформація про склади дров, ціни та контактні дані відповідальних осіб доступна на сайті Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за посиланням — https://s.forest.gov.ua/.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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