Як допомогти людям з інвалідністю інтегруватися у суспільство

Нагадаємо, видання «Одеське життя» проводить опитування з метою показати, як суспільство, на прикладі Любашівської, Зеленогірської, Ренійської та Балтської громад сприймає і приймає людей з інвалідністю.

Як відбувається соціалізація людей з інвалідністю в Любашівській громаді?

Любашівська селищна влада постійно вживає заходи, спрямовані на соцзахист та підтримку даної категорії мешканців громади. Про те, які програми діють, та хто надає допомогу, розповів голова громади Геннадій Павлов.

Так, за «Програмою соціального захисту населення Любашівської селищної ради на 2022-2024 роки» передбачено близько 20 мільйонів гривень, з яких третина — на вирішення соціальних питань осіб з інвалідністю. Лише торік на її реалізацію спрямовано з місцевого бюджету майже сім з половиною мільйонів. Згідно з рішенням комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям громади, 816 особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, виплачено майже п’ять з половиною мільйонів, насамперед на хірургічне втручання та лікування. До Всесвітнього дня людей з інвалідністю 78 особам виплачено по тисячі гривень. Щомісячна допомога 40 членам сімей загиблих, в тому числі дітям з інвалідністю внаслідок війни, становить 378 тисяч грн 18 особам з інвалідністю по зору виплачено відшкодування за оплату житлово-комунальних послуг у сумі 167 тисяч гривень.

Цьогоріч програма доповнена пунктом про забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій з інвалідністю.

Також соціальними гарантіями забезпечуються 12 осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток на Любашівщині. Двоє з них втратили здоров’я внаслідок російської агресії.

Впродовж багатьох років у громаді дбають про обладнання закладів соціальної інфраструктури, магазинів та аптек пандусами.

— Власним коштом ми намагаємось допомогти маломобільній категорії населення, яка сьогодні є найменш захищеною. Це доступ земляків з інвалідністю до медичних послуг, реабілітації в лікувальних закладах, фінансова, матеріальна та гуманітарна допомога тощо. Питання соціальної інтеграції та захисту прав осіб з інвалідністю є актуальними у нашій громаді, — розповів Геннадій Павлов. — Задля цього створено «Центр надання соціальних послуг», фахівці якого надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Регулярно відвідують старостати, передають продуктові набори. Також вивчаються потреби людей з вадами здоров’я. Стосовно багатоцільової «Програми соціального захисту населення Любашівської селищної ради», розрахованої на три роки, – її ефективно впроваджують у життя спеціалісти «Центру надання адміністративних послуг».

Турбота про осіб з інвалідністю в Зеленогірській громаді

У мальовничому селищі та селах Зеленогірщини мешкають 670 осіб з інвалідністю та 28 дітей з вадами здоров’я.

За словами очільника громади Володимира Калкатіна, земляки не залишені наодинці зі своєю бідою.

– Депутатами затверджено «Програму соціального захисту Зеленогірської селищної ради на 2024-2025 роки» з попереднім кошторисом три мільйони гривень. Низка положень програми спрямована на підтримку осіб з інвалідністю. Наприклад, в Міжнародний день людей з інвалідністю дітям з вадами здоров’я з дитинства виплачується одноразова допомога – п’ять тисяч гривень, – розказав Володимір Калкатін.

На відшкодування коштів на аналізи онкохворим дітям передбачено 5-12 тисяч гривень, одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю II-III груп становить 2-5 тисяч гривень, на придбання гігієнічних засобів людям з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю — від двох до десяти тисяч.

Понад десятиліття опікуються хворими дітьми благодійники з фонду «Рідний край». Щороку 19 грудня, не зраджуючи давній традиції, «ріднокраївці» навідуються у Ясенове Друге із солодощами та подарунками, влаштовуючи для дітей з інвалідністю та дітей-сиріт свято до Дня Святого Миколая. Починаючи з 2005 року, щоб бодай трохи розрадити хворих дітей та їхніх батьків і підмогти їм матеріально, й започаткували цей благодійний марафон. Поступово поширившись на всю Любашівщину, заохотив багатьох творити добро.

Люди долають чимало бар’єрів

З 2011 року активно опікується земляками із вадами здоров’я Микола Заботкін, заснувавши та очоливши Любашівську громадську організацію осіб з інвалідністю, підпорядковану організації «Союз осіб з інвалідністю України». Насамперед переймався дітьми.

— На той час в нашому районі нараховувалося 3300 осіб з інвалідністю. Сьогодні у Любашівській громаді їх не більше 1300 чоловік. Дехто покинув світ Божий, з когось зняли інвалідність, а хтось з великими потугами намагається її оформити, — розповів Микола Заботкін. — Відверто скажу, що людям часто доводиться долати чимало життєвих та побутових бар’єрів, і, на жаль, багатьом загрожує бідність та соціальна неадаптованість. Якось на обласному рівні запропонував відкрити дім для перебування там «візочників», створивши їм належні умови для повноцінного проживання. Та моя пропозиція так і залишилась утопією. У місті Любашівка варто в одному з вільних лікарняних приміщень облаштувати «Будинок милосердя». Та бюджетні кошти зараз спрямовуються на допомогу ЗСУ, на перемогу над ворогом.

Левова доля відповідальності за людей з інвалідністю перекладена на громади.

Очільниця ветеранів Любашівської громади Галина Слободзян також підтримує членів своєї організації. Вона налагодила співпрацю з благодійними фондами, які регулярно надають допомогу ветеранам з інвалідністю. Так, міжнародний фонд «Довіра і майбутнє» забезпечував її підопічних ліками, одягом, продуктами харчування, інвалідними візками та ходунками.

З інвалідністю — у працівники

Директорка Любашівського відділу центру зайнятості Тетяна Подолян розповіла, що з початку року на обліку перебували 14 осіб з інвалідністю. Четверо пройшли підвищення кваліфікації в Одеському центрі профтехосвіти, а двох, за сприяння служби зайнятості, вдалося працевлаштувати. Одного фахівця з інвалідністю взяла на роботу приватна підприємниця із Зеленогірського, яка облаштувала в оселі свого нового працівника міні-офіс для продуктивної роботи. Затратила на це 73 тисячі гривень.

Законами передбачені пільги та допомога від держави для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які створюють робочі місця для осіб з інвалідністю. Тож роботодавці подали заяву з пакетом документів для отримання компенсації. Є позитивні приклади, коли люди з інвалідністю, які не прагнуть офіційної роботи, бо соромляться свого стану, займаються квітникарством або городництвом, а також творчою працею — пишуть вірші або малюють картини.

Про що говорять цифри

У колишньому Любашівському районі, розділеному на Любашівську і Зеленогірську громади, мешкають близько трьох тисяч людей з вадами здоров’я.

Начальниця Любашівського відділу Управління соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації Тетяна Зелінська повідомила, що на обліку перебувають 383 особи з інвалідністю, зокрема 110 дітей, які не мають права на пенсію. Щомісяця їм виплачується державна соціальна допомога.

Пільгами та соціальними гарантіями з-поміж осіб з інвалідністю забезпечуються 26 ветеранів, які воювали в Афганістані і на території інших іноземних держав, один учасник Другої світової війни та 14 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»