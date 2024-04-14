Опитування: «Люди з інвалідністю у Любашівській, Зеленогірській, Ренійській та Балтській громадах»

Видання «Одеське життя» пропонує вам взяти участь в опитуванні, мета якого – показати, як суспільство, на прикладі Любашівської, Зеленогірської, Ренійської та Балтської громад сприймає і приймає людей з інвалідністю.
Нагадаємо, раніше «Одесске життя» проводило опитування про перебіг медичної реформи у двох громадах. На реформу ми подивилися очима пацієнтів. Завдання критикувати — не ставилося. Ми намагалися виявити основні проблеми і спробувати знайти алгоритм їх вирішення.
Опитування про людей з інвалідністю є анонімним, але просимо вас зазначити свій вік і вид населеного пункту, в якому живете. Отримані дані будуть використані тільки в узагальненому вигляді.
У формі за посиланням нижче необхідно зазначити ті варіанти відповідей, які найбільше відповідають вашому баченню.