3 грудня 2023 року: який сьогодні день, іменини, прикмети, заборони, свята

Церковне свято 3 грудня – день пам’яті Іоанна Молчальника

Преподобний Іоанн Молчальник народився, ймовірно, в 454 році в місті Нікополі Вірменському в сім’ї багатих батьків. Але і його батько і мати рано покинули цей світ. Вісімнадцятирічний хлопець частину своєї багатої спадщини роздав бідним, ще частину пожертвував на будівництво храмів. А сам оселився в печері у лаврі Сави Освяченого. Про Іоанна Молчальника говорили, що він мав дар читання думок людських і вміння зцілювати хворих.

Заборони 3 грудня: що не можна робити в цей день

Не можна багато говорити або писати, краще провести день у молитві.

Не слід уникати роботи, лінуватися.

Не бажано постійно думати тільки про матеріальні блага.

Прикмети та традиції, пов’язані з третім грудня

Раніше вважалося, що 3 грудня:

як стемніє, дивилися на небо: якщо зірки постійно мерехтять – буде завірюха;

Якщо в печі тріщать дрова — незабаром наступлять люті морози;

Снігур співає під вікном — це ознака швидкої відлиги;

Якщо на талу на талу землю падає сніг – чекай неврожай;

Випало мало мало снігу – на хороший урожай наступного року можна не розраховувати.

Ще одна прикмета була пов’язана з церковним календарем – вважалося, що 3 грудня треба мовчати подібно до Іоанна Молчальника. І якщо за весь день вийде не промовити жодного слова – тоді наступний рік буде вдалим.

У кого іменини 3 грудня

Цього дня іменини відзначають Андрії, Георгії, Івани, Миколаї, Єгори, Сави, Федори, Аліси та Ксенії.

Вважалося, що щасливий камінь-талісман для людей, що народилися в цей день – циркон. Цьому мінералу предки приписували потужну енергетику і вважали, що циркон здатний залучати до життя людини добрі події. Тому і вважали його сильним та корисним талісманом.

Відомі люди, що народилися 3 грудня

У 1722 році цього дня з’явився на світ український просвітитель, поет і мандрівний філософ Григорій Сковорода;

У 1877 році – український вчений, що став засновником української наукової географії Степаном Рудницьким;

У 1987 рік – народився Андрій Любка, наш сучасник, відомий український поет, перекладач та есеїст.

Які події відбулися 3 грудня

Відомо, що в Україні та світі цього дня:

У 1775 році вперше піднімають зірково-смугастий прапор США;

У 1818 році Іллінойс стає 21-м штатом Сполучених Штатів Америки;

У 1879 році Томас Едісон вперше публічно демонструє роботу лампи розжарювання;

У 1910 році в Парижі демонструють першу неонову лампу;

У 1912 році Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія і Королівство Чорногорія підписують з Османською імперією перемир’я, поклавши край Першій балканській війні;</span >

1920 – польський сейм ліквідує територіальну окремість Галичини;

1952 рік — у Празі за звинуваченням у співпраці із західними розвідками та сіонізмом вішають 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини;

1967 рік — південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснює в Кейптауні першу в світі успішну трансплантацію серця;

1973 рік – американський “Піонер-10” стає першим космічним апаратом, що пролітає у Юпітера;

1979 рік — референдум в Ірані схвалює проект конституції країни, що закріплює курс на ісламізацію суспільства;

1979 рік – у Цинциннаті (штат Огайо) при спробі зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт гурту The Who, гине 11 людей;

1984 рік – відбувається одна з найбільших в історії промислових катастроф – в результаті витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) гине більше 2000 осіб, а 20 тисяч – втрачають зір;

1989 рік – у місті Прудентополіс (Бразилія) відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;

1991 рік – незалежність України визнає Угорська Республіка;

1992 рік — Генеральна Асамблея ООН проголошує цей день Міжнародним днем інвалідів;

2002 рік – в провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкривають царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні постатей воїнів, коней і колісниць, зроблених з теракоти;

2004 рік – Верховний Суд України приймає рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані; </li >

</li > 2010 рік — вночі міліція та спецпідрозділ “Беркут” насильно демонтують наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.</span >

Які свята є 3 грудня

3 грудня в Україні та світі святкують Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів). З’явилося свято 1998 року з ініціативи компанії Alias. Дату свята із секретом – вона збігається з абревіатурою, якою позначають тривимірну графіку – 3D (третій день місяця грудня (December – англійською)). Ідею такого свята прижилася, причому зараз воно стосується не лише тих дизайнерів, хто займається тривимірною графікою, а й усіх інших, чия робота пов’язана з комп’ютером. Підтримали великі компанії, але спочатку свято стосувалося лише 3D-аніматорів.

Ще 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Таких у світі приблизно 15 % від загальної кількості людей. Їм доводиться стикатися з різними труднощами, зокрема побутовими, психологічними, працевлаштуванням тощо.

Також 3 грудня Міжнародний день боротьби проти пестицидів. Проголосила його в 1998 році громадська організація з такою самою назвою. Він був проголошений однойменною Міжнародною коаліцією у 1998 році. Приводом став вибух заводу пестицидів Union Carbide в Індії. Тоді стався викид у довкілля смертельного газу, багато людей загинули чи втратили здоров’я.