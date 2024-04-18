Как помочь людям с инвалидностью интегрироваться в общество

Напомним, издание «Одесская жизнь» проводит опрос с целью показать, как общество, на примере Любашевской, Зеленогорской, Ренийской и Балтской громад воспринимает и принимает людей с инвалидностью.

Как происходит социализация людей с инвалидностью в Любашевской громаде?

Любашевская поселковая власть постоянно принимает меры, направленные на соцзащиту и поддержку данной категории жителей громады. О том, какие программы действуют, и кто оказывает помощь, рассказал глава громады Геннадий Павлов.

Так, по «Программе социальной защиты населения Любашевского поселкового совета на 2022-2024 годы» предусмотрено около 20 миллионов гривен, из которых треть — на решение социальных вопросов лиц с инвалидностью. Только в прошлом году на ее реализацию направлено из местного бюджета почти семь с половиной миллионов. Согласно решению комиссии по вопросам предоставления адресной денежной помощи жителям громады, 816 лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, выплачено почти пять с половиной миллионов, прежде всего на хирургическое вмешательство и лечение. Ко Всемирному дню людей с инвалидностью 78 лицам выплачено по тысяче гривен. Ежемесячная помощь 40 членам семей погибших, в том числе детям с инвалидностью вследствие войны, составляет 378 тысяч грн 18 лицам с инвалидностью по зрению выплачено возмещение за оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 167 тысяч гривен.

В этом году программа дополнена пунктом об обеспечении санаторно-курортным лечением участников боевых действий с инвалидностью.

Также социальными гарантиями обеспечиваются 12 человек с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, которые нашли приют на Любашевщине. Двое из них потеряли здоровье в результате российской агрессии.

В течение многих лет в громаде заботятся об оборудовании учреждений социальной инфраструктуры, магазинов и аптек пандусами.

— За свой счет мы стараемся помочь маломобильной категории населения, которая сегодня является наименее защищенной. Это доступ земляков с инвалидностью к медицинским услугам, реабилитации в лечебных учреждениях, финансовая, материальная и гуманитарная помощь и тому подобное. Вопросы социальной интеграции и защиты прав лиц с инвалидностью актуальны в нашей громаде, — рассказал Геннадий Павлов, — Для этого создан «Центр предоставления социальных услуг», специалисты которого предоставляют социальные услуги семьям, детям и молодежи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи. Регулярно посещают старостаты, передают продуктовые наборы. Также изучаются потребности людей с недостатками здоровья. Что касается многоцелевой «Программы социальной защиты населения Любашевского поселкового совета», рассчитанной на три года, — ее эффективно внедряют в жизнь специалисты «Центра предоставления административных услуг».

Забота о лицах с инвалидностью в Зеленогорской громаде

В живописном поселке и селах Зеленогорщины живут 670 человек с инвалидностью и 28 детей с недостатками здоровья.

По словам руководителя громады Владимира Калкатина, земляки не оставлены наедине со своей бедой.

— Депутатами утверждена «Программа социальной защиты Зеленогорского поселкового совета на 2024-2025 годы» с предварительной сметой три миллиона гривен. Ряд положений программы направлен на поддержку лиц с инвалидностью. Например, в Международный день людей с инвалидностью детям с недостатками здоровья с детства выплачивается единовременное пособие — пять тысяч гривен, — рассказал Владимир Калкатин.

На возмещение средств на анализы онкобольным детям предусмотрено 5-12 тысяч гривен, единовременная материальная помощь лицам с инвалидностью II-III групп составляет 2-5 тысяч гривен, на приобретение гигиенических средств людям с инвалидностью I группы и детям с инвалидностью — от двух до десяти тысяч.

Более десятилетия занимаются больными детьми благотворители из фонда «Родной край». Ежегодно 19 декабря, не изменяя давней традиции, «ріднокраївці» наведываются в Ясеново Второе со сладостями и подарками, устраивая для детей с инвалидностью и детей-сирот праздник ко Дню Святого Николая. Начиная с 2005 года, чтобы хоть немного утешить больных детей и их родителей и помочь им материально, и начали этот благотворительный марафон. Постепенно распространившись на всю Любашевщину, поощрил многих творить добро.

Люди преодолевают немало барьеров

С 2011 года активно занимается земляками с проблемами здоровья Николай Заботкин, основав и возглавив Любашевскую общественную организацию лиц с инвалидностью, подчиненную организации «Союз лиц с инвалидностью Украины». В первую очередь занимался детьми.

— В то время в нашем районе насчитывалось 3300 человек с инвалидностью. Сегодня в Любашевской громаде их не более 1300 человек. Некоторые покинули мир Божий, с кого-то сняли инвалидность, а кто-то с большими потугами пытается ее оформить, — рассказал Николай Заботкин, — Откровенно скажу, что людям часто приходится преодолевать немало жизненных и бытовых барьеров, и, к сожалению, многим грозит бедность и социальная неадаптированность. Как-то на областном уровне предложил открыть дом для пребывания там «колясочников», создав им надлежащие условия для полноценного проживания. Но мое предложение так и осталось утопией. В городе Любашевка стоит в одном из свободных больничных помещений обустроить «Дом милосердия». Но бюджетные средства сейчас направляются на помощь ВСУ, на победу над врагом.

Львиная доля ответственности за людей с инвалидностью переложена на громады.

Руководительница ветеранов Любашевской громады Галина Слободзян также поддерживает членов своей организации. Она наладила сотрудничество с благотворительными фондами, которые регулярно оказывают помощь ветеранам с инвалидностью. Так, международный фонд «Доверие и будущее» обеспечивал ее подопечных лекарствами, одеждой, продуктами питания, инвалидными колясками и ходунками.

С инвалидностью — в работники

Директор Любашевского отдела центра занятости Татьяна Подолян рассказала, что с начала года на учете состояли 14 человек с инвалидностью. Четверо прошли повышение квалификации в Одесском центре профтехобразования, а двоих, при содействии службы занятости, удалось трудоустроить. Одного специалиста с инвалидностью взяла на работу частная предпринимательница из Зеленогорского, которая обустроила в доме своего нового работника мини-офис для продуктивной работы. Потратила на это 73 тысячи гривен.

Законами предусмотрены льготы и помощь от государства для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые создают рабочие места для лиц с инвалидностью. Поэтому работодатели подали заявление с пакетом документов для получения компенсации. Есть положительные примеры, когда люди с инвалидностью, которые не хотят официальной работы, потому что стесняются своего состояния, занимаются цветоводством или огородничеством, а также творческим трудом — пишут стихи или рисуют картины.

О чем говорят цифры

В бывшем Любашевском районе, разделенном на Любашевскую и Зеленогорскую громады, проживают около трех тысяч людей с недостатками здоровья.

Начальник Любашевского отдела Управления социальной защиты населения Подольской райгосадминистрации Татьяна Зелинская сообщила, что на учете состоят 383 человека с инвалидностью, в том числе 110 детей, которые не имеют права на пенсию. Ежемесячно им выплачивается государственная социальная помощь.

Льготами и социальными гарантиями среди лиц с инвалидностью обеспечиваются 26 ветеранов, которые воевали в Афганистане и на территории других иностранных государств, один участник Второй мировой войны и 14 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС первой категории.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»