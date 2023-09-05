Виставка прикрас в українському національному стилі відбулася в музеї Рені

Мешканці міста Рені зібрали для експозиції у місцевому історико-краєзнавчому музеї виставку власних прикрас — кольє, намиста, брошки, сережки та багато іншого.

Вони виконані з перламутру, коралів, бісеру, шкіри, кераміки, металів і, звичайно, напівдорогоцінного каміння.

Як розповіли власниці прикрас, вони їх купували під час подорожей різними країнами, а також на фольклорних фестивалях, безпосередньо у майстрів народно-ужиткової творчості.

Є такі вмілиці й у Ренійській громаді.

— На виставці представлені роботи з коралів та металу, виконані Тетяною Осадченком, — розповідає директор музею Галина Маратаєва. – Це прикраси в українському національному стилі. Вони дуже популярні – у майстрині багато замовлень. Також тут можна знайти гердани з бісеру, які плете Наталія Воронова. Виставку своїх прикрас жінки присвятили Дню Незалежності України.

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