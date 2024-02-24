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Виплати переселенцям: кому їх продовжать ще на 6 місяців

Виплати переселенцям: кому їх продовжать ще на 6 місяців

З 1 березня 2024 року виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей і 2000 грн для решти – будуть подовжені для більшості нинішніх одержувачів, що належать до найбільш уразливих категорій.

Про це повідомляє Міністерство соцполітики.

Так, ще на 6 місяців автоматично подовжать виплати для таких ВПО:

  • пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 грн;
  • осіб з інвалідністю І або ІІ групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їхнього числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів та прийомних батьків.

Людям цих категорій звертатися із заявою про подовження виплат не потрібно.

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Водночас значна кількість ВПО також зможуть отримувати виплати ще 6 місяців після подання нової заяви. Одна з категорій – люди, які втратили працездатність, але не мають права на пенсію і (або) одержують державну соцдопомогу (за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9444 грн).

Також право на подовження виплати ще на 6 місяців за заявою мають особи, які доглядають за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

ВАЖЛИВО! У всіх цих випадках допомога призначатиметься на усіх осіб з числа ВПО в такій сім’ї, але інші члени сім’ї, які не працюють, повинні зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється за місяць.

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Фото: 24 канал

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Редакція ПРОФІЛЬ

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