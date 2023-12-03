Виплати переселенцям: що нового?

Громада на Одещині виплачує мобілізованим грошову допомогу Мешканці Болградської громади, які пішли на контракту службу до лав Збройних сил України, або яких мобілізували, отримують одноразову грошову допомогу у сумі 10 тисяч гривень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як зміниться прожитковий мінімум українців у 2024 році Кабінет міністрів України визначив у Держбюджеті на 2024 рік розмір прожиткового мінімуму у країні. Відповідно до тексту законопроекту, наступного року змінюється низка показників, включаючи прожитковий мінімум, а також середня та мінімальна заробітна плата. Яким же буде розмір прожиткового мінімуму 2024 року? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На скільки зросте субсидія на вугілля і дрова? Мешканці приватних будинків можуть отримати додаткову допомогу для придбання твердого пічного палива. Проект реалізується спільно з міжнародними партнерами, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН, яке профінансує частину підвищених виплат. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ