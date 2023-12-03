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Виплати переселенцям: що нового?

Виплати переселенцям: що нового?

21 листопада Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов з обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та виплат їм держдопомоги (3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень на місяць для всіх інших). Що треба знати переселенцям?

Зокрема:

  • переселенці, які деякий час мешкали за кордоном, можуть звертатися по призначення виплат через 15 робочих днів після повернення до України. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.
  • у разі повторного переміщення внаслідок обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями (ОВА). А при евакуації за допомогою волонтерів або самостійно необхідно повідомити ОВА.
  • ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації в населених пунктах, з яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися наступного місяця.
  • Непрацююча людина працездатного віку за відсутності поважних причин протягом 3 місяців з дня призначення виплат ВПО повинна працевлаштуватися або зареєструватися в Центрі зайнятості.

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