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Кому із переселенців збираються подовжити виплати?

Кому із переселенців збираються подовжити виплати?

Ще у липні 2023 року постановою уряду було змінено порядок виплат внутрішньо переміщеним особам. Йдеться про допомогу на проживання (3000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю і 2000 для решти).

З 1 серпня 2023 року для тих переселенців, які на той момент вже отримували допомогу, автоматично подовжили виплати ще на 6 місяців – до кінця січня 2024 року. З 1 лютого 2024 року допомогу таким особам мали припинити.

Однак у зв’язку з тим, що в сім’ях ВПО є пенсіонери і особи з інвалідністю, на новому місці виникають труднощі з працевлаштуванням, у зонах активних або можливих бойових дій неможливо влаштувати дітей у садок, школи працюють онлайн і за дітьми потрібен догляд удома, в Міністерстві соцполітики пропонують подовжити допомогу таким категоріям переселенців:

  • пенсіонерам;
  • які не мають можливості працевлаштуватися через об’єктивні причини, зокрема, тим, хто доглядає дітей;
  • безробітним, але тільки якщо вони шукатимуть роботу, почнуть власну справу або проходитимуть перенавчання.

При цьому зазначимо, що поки що розроблено лише проект постанови, яку ще має затвердити Кабмін.

У Міністерстві реінтеграції, своєю чергою, пропонують розширити цей список і автоматично подовжити ще на 6 місяців допомогу таким переселенцям:

  • особам з інвалідністю або особам, які доглядають дитину з інвалідністю;
  • дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Ще на тему: Виплати переселенцям: що нового?

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