Кому із переселенців збираються подовжити виплати?

З 1 серпня 2023 року для тих переселенців, які на той момент вже отримували допомогу, автоматично подовжили виплати ще на 6 місяців – до кінця січня 2024 року. З 1 лютого 2024 року допомогу таким особам мали припинити.

Однак у зв’язку з тим, що в сім’ях ВПО є пенсіонери і особи з інвалідністю, на новому місці виникають труднощі з працевлаштуванням, у зонах активних або можливих бойових дій неможливо влаштувати дітей у садок, школи працюють онлайн і за дітьми потрібен догляд удома, в Міністерстві соцполітики пропонують подовжити допомогу таким категоріям переселенців:

пенсіонерам;

які не мають можливості працевлаштуватися через об’єктивні причини, зокрема, тим, хто доглядає дітей;

безробітним, але тільки якщо вони шукатимуть роботу, почнуть власну справу або проходитимуть перенавчання.

При цьому зазначимо, що поки що розроблено лише проект постанови, яку ще має затвердити Кабмін.

У Міністерстві реінтеграції, своєю чергою, пропонують розширити цей список і автоматично подовжити ще на 6 місяців допомогу таким переселенцям:

особам з інвалідністю або особам, які доглядають дитину з інвалідністю;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.