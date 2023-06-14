Увага, аварійне відключення води в частині ж/м “Слобідка” м. Одеса 15 червня 2023 року!

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 15 червня 2023 року з 09:00 до 24:00 буде припинено подачу води.
Відключення води буде по наступним адресам:
- ж/м “Слобідка”,
- вул. Грушевського,
- вул. Агрономічна,
- вул. Хуторська.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).