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Одеським майстрам не довіряють ремонт у Будинку вчених

Одеським майстрам не довіряють ремонт у Будинку вчених

Після одного з російських обстрілів зазнав значних пошкоджень одеський Будинок вчених. Але ремонтні та відновлювальні роботи не можуть розпочати з двох причин. Одна з них — обстріли Одеси.

Про це розповіла директорка Будинку вчених Світлана Жекова колегам із “Суспільне. Одеса”.

Після нічного обстрілу 23 липня Будинок вчених зазнав значних пошкоджень — пошкоджено старовинне скло, мармур, декоративні деталі. За словами Жекової, кожен із цих елементів вимагає руки майстра. І знайти таких професіоналів у Одесі виявилося непросто.

За словами Жекової, одне з найскладніших завдань – відновлення проводки. Адже для цього необхідно ламати декор інтер’єрів.

Щоб ліквідувати всі пошкодження, потрібно освоїти та відновити багато технологій, розповідає директорка Будинку вчених.

Якщо це штучний мармур, то ми повинні знайти майстра, який добре працює на штучному мармурі. Якщо там ліпнина, то ми повинні знайти майстра з ліпнини й так далі. Ми не можемо сказати, чи можемо ми довірити одеським майстрам відновлювати Будинок вчених, –

додала Світлана Жекова.

Але, крім відсутності майстрів, є ще одна проблема — обстріли Одеси тривають.

Зеленый зал в Доме ученых

Зелена зала в Будинку учених.

Якщо у Будинку вчених планували відновити Зелену залу для проведення науково-просвітницької діяльності, то цим планам завадила одна з останніх атак на Одесу 25 вересня. Тому керівництво установи ухвалило рішення до кінця війни законсервувати всі ремонтні та реставраційні роботи у будівлі.

Фонарь в Доме цченых

Ліхтар у Будинку вчених.

Повторна вибухова хвиля і ми бачимо, що той ліхтар, який ми сподівалися відновити, реставрували, що він знову постраждав. І це змушує нас переглянути наші наміри щодо відновлення ліхтаря у воєнний час. Тому ставимо нове завдання. Все ж таки консервувати скло, що залишилося, і утворити якусь захисну конструкцію.

розповіла директорка.

Нагадаємо, Будинок вчених постраждав внаслідок обстрілу російськими ракетами 23 липня. У пам’ятнику архітектури було вибито старовинні вітражі, пошкоджено ліпнину, меблі.

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Фото: “Суспільне. Одеса”

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