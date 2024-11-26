Окна одесских памятников архитектуры: как их восстанавливают после обстрелов (фото)

Одни одесские памятники архитектуры восстанавливают быстро, другие уже многие месяцы стоят с окнами, затянутыми черной пленкой или забитыми щитами.

Но и там, где поставили новые окна, не все гладко. Об аутентичности сейчас никто не задумывается — окна меняют на банальный металлопластик, который не соотносится с идеями архитекторов, возводивших эти шедевры архитектуры. Такие окна не дополнят здания, не украшают их, а просто обеспечивают удержание тепла, защищают от ветра и осадков.

Начнем с жилых домов на улице Гоголя. Здесь ремонт прошел по принципу: у кого из жильцов есть деньги, у того есть и окна. Денег нет — вот тебе пленка и щит ДСП от мэрии. А вот школу №43 на Гоголя полностью застеклили, как находящийся неподалеку муниципальный детский садик.

Дом учёных и управление архитектуры — стоят забитые. Можем предположить, что городские власти ждут денег на восстановление от ЮНЕСКО.

Окна музыкальной школа Столярского, находящейся в ведении облсовета, тоже наполовину заколочены. В плане заботы о детях, как видим, городские власти опережают областные.

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Фото — Тамила Терзян