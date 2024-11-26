Новости Одессы и Одесской области

Окна одесских памятников архитектуры: как их восстанавливают после обстрелов (фото)

Окна одесских памятников архитектуры: как их восстанавливают после обстрелов (фото)

Российские атаки не щадят ни людей, ни здания. Будь то гений, или шедевр архитектуры. В свое время от обстрелов пострадали дома на улице Гоголя, Дом ученых, школа Столярского и управление архитектуры горсовета. Эти здания — украшение Одессы. Как они выглядят сейчас — в фоторепортаже “Одесской Жизни”.

Одни одесские памятники архитектуры восстанавливают быстро, другие уже многие месяцы стоят с окнами, затянутыми черной пленкой или забитыми щитами. 

Но и там, где поставили новые окна, не все гладко. Об аутентичности сейчас никто не задумывается — окна меняют на банальный металлопластик, который не соотносится с идеями архитекторов, возводивших эти шедевры архитектуры. Такие окна не дополнят здания, не украшают их, а просто обеспечивают удержание тепла, защищают от ветра и осадков.

Начнем с жилых домов на улице Гоголя. Здесь ремонт прошел по принципу: у кого из жильцов есть деньги, у того есть и окна. Денег нет — вот тебе пленка и щит ДСП от мэрии. А вот школу №43 на Гоголя полностью застеклили, как находящийся неподалеку муниципальный детский садик.

Дом учёных и управление архитектуры — стоят забитые. Можем предположить, что городские власти ждут денег на восстановление от ЮНЕСКО.

дом ученых

Дом ученых

дом ученых

Дом ученых

управление архитектуры1

Здание Управления архитектуры Одесского городского совета

управление архитектуры1

Здание Управления архитектуры Одесского городского совета

Окна музыкальной школа Столярского, находящейся в ведении облсовета, тоже наполовину заколочены. В плане заботы о детях, как видим, городские власти опережают областные.

школа столярского1

Одесская музыкальная школа имени Столярского

школа столярского1

Одесская музыкальная школа имени Столярского

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 Фото — Тамила Терзян

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