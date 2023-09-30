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Зірковий співак із Одеси влаштував перформанс проти розкрадання грошей чиновниками (відео)

Зірковий співак із Одеси влаштував перформанс проти розкрадання грошей чиновниками (відео)

Співак з Одеси, відомий під псевдонімом Melovin, влаштував виставу з перевдяганням — він з’явився в образі свині в костюмі. Так він висловив свою громадянську позицію щодо поведінки українських посадочців.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Днями у Києві пройшла музична церемонія “Музвар” (музичний портал про шоубізнес та креативну індустрію України, — прим. ред.). Серед багатьох зірок шоубізнес виділився Melovin.

Він прийшов в образі свині в костюмі та з плакатом, на якому було написано: “Дайте гроші на ЗСУ, не вистачає на віллу”. У такий нестандартний спосіб співак вирішив привернути увагу громадськості до розкрадання чиновниками бюджетних коштів, які мають іти на українську армію.

Співак на своїй сторінці в Instagram розшифрував свій перформанс. Таким чином він хотів донести свою громадянську позицію та важливе повідомлення. Свиня у костюмі — це образ усіх депутатів та чиновників, які не соромляться за умов повномасштабної війни наживатися на армії.

Ніколи не міг подумати, що для того, щоб висловити свою громадянську позицію, мені доведеться втілитись у повсякденний образ тих, хто зараз розкрадає державу і має нести пряму відповідальність за смерть наших захисників на фронті та в тилових містах. Ваші набиті кишені = відібрані життя військових на фронті! –

прокоментував Melovin.

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