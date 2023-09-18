Юний музикант з Одещини переміг у Національному конкурсі мистецтв

Юний піаніст з міста Білгород-Дністровський вдало продемонстрував своє вміння гри на музичному інструменті на Національному конкурсі мистецтв.
Про це повідомили в Білгород-Дністровській міській раді.
У повідомленні йдеться, що вихованець Білгород-Дністровської міської школи мистецтв ім. Л.Н. Гінзбург — Олексій Терновий — вдало виступив на Національному конкурсі мистецтв «Велич таланту».
Підготувала юного музиканта на конкурс викладачка Олександра Березнюк.
Під час конкурсу, який проходив у столиці, обдарований хлопчик отримав найвищі оцінки та нагороджений дипломом лауреата І премії, –
повідомили у міській раді.
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