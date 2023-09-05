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Лицар одеської 28-ї бригади став учасником “Голосу країни” (відео)

Лицар одеської 28-ї бригади став учасником “Голосу країни” (відео)

Командир взводу 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу Юрій Городецький став учасником співочого шоу “Голос країни”. Під час сліпих прослуховувань він виконав пісню “Києве мій”. Своїм голосом він зачарував двох суддів — Івана Клименка та Надю Дорофєєву.

Про це повідомляється на facebook-сторінці 28-ї ОМБр.

Побратими Юрія просять послухати виконання пісні та підтримати військового.

Юрій Городецький — голос нашої бригади, що завдяки своїй харизмі та зворушливому співу став впізнаваним для багатьох українців, –

написали побратими Юрія.

Сам Юрій каже, що музика у його житті присутня ще з дитинства.

А з початком війни я часто приїжджав до товаришів з маленькими концертами, –

ділиться співак.

Серед двох тренерів, що повернулися на прекрасний голос Юрія Городецького, він прийняв рішення стати членом команди Наді Дорофєєвої.

Співачка ж своєю чергою подякувала нашому землякові, що він осяяв сцену проєкту своїм голосом та пообіцяла, що не підведе його на наступних етапах шоу.

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