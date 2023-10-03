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Юна одеситка не поїде на Євробачення-2023, набравши максимальні бали від суддів: причини (відео)

Юна одеситка не поїде на Євробачення-2023, набравши максимальні бали від суддів: причини (відео)

Поліна Бабій, 14-річна одеситка, брала участь у національному відборі до дитячого Євробачення-2023. Але набравши максимальну кількість балів від суддів, не отримала такої підтримки від глядачів, які голосували в “Дії”.

Під час фінального виступу у національному відборі на участь у дитячому Євробаченні-2023 Поліна Бабій серед п’яти учасників набрала максимальний бал від суддів.

Але окрім суддів голосували ще й глядачі. Свої голоси вони могли віддати у додатку “Дія”. І більшість глядачів віддали свої голоси наймолодшій учасниці конкурсу 9-річної Анастасії Димид із села Гошів Івано-Франківської області. А Поліна посіла 2 місце.

@suspilne.eurovision На сцені вже перша учасниця Нацвідбору – POLINA BABIY. Як вам виступ та пісня «Universe»? #євробачення #дитячеєвробачення ♬ оригинальный звук – Eurovision Ukraine

Свої пісні юна співачка пише сама.

На думку експертів, виступ одеситки був дуже потужним і міг би скласти конкуренцію учасником дорослого Євробачення.

Поліна Бабій співає з восьми років і вже перемогла у кількох конкурсах в Україні та за її межами.

Після початку повномасштабної війни вона виступала на благодійних концертах у Словаччині, щоб привернути увагу та допомогти українським дітям-біженцям.

Підсумкові результати фінального голосування у національному відборі на дитяче Євробачення-2023:

  • POLINA BABIY: журі – 5 балів; глядачі – 3 бали;
  • Анастасія Димид: журі – 4 бали; глядачі – 5 балів;
  • Анастасія Белібова: журі – 1 бал; глядачі – 4 бали;
  • Денис Грищук: журі – 2 бали; глядачі – 1 бал;
  • 3’beauties: журі – 3 бали; глядачі – 2 бали.

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