В одесской больнице появится новое отделение кардиологии

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в здании произведен монтаж современных энергосберегающих окон и дверных блоков, продолжается замена инженерных коммуникаций. В отделении также использованы медицинские панели, обеспечивающие соблюдение европейских стандартов санитарии и гигиены для реанимационных и хирургических отделений.

Здесь планируется обустроить большую и малую операционные, блок интенсивной терапии, кабинет УЗИ, манипуляционную, перевязочную и комфортабельные маломестные палаты. Для удобства транспортировки пациентов в здании отделения проводится установка медицинского лифта, которого ранее в корпусе не было.

После завершения ремонтных работ, благоустройства прилегающей территории и установки новейшего медицинского оборудования отделение кардиологии и кардиохирургии горбольницы №11 начнет прием пациентов, которые будут получать квалифицированную медицинскую помощь в современных комфортных условиях.

Как сообщала «Одесская жизнь», Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) объявила о возможных мерах, направленных на закрытие роддомов, где наблюдается чрезмерно высокий процент кесаревых сечений. Это решение вызвало резонанс среди медицинского сообщества и общественности.

Фото Одесского горсовета