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В одесской больнице появится новое отделение кардиологии

В одесской больнице появится новое отделение кардиологии

В одесской городской клинической больнице №11 создают новое отделение кардиологии и кардиохирургии. Сейчас в здании медучреждения проводятся масштабные ремонтные работы с целью «усиления состоятельной сети медицинских учреждений Одессы, улучшения качества и доступности медицинской помощи».

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в здании произведен монтаж современных энергосберегающих окон и дверных блоков, продолжается замена инженерных коммуникаций. В отделении также использованы медицинские панели, обеспечивающие соблюдение европейских стандартов санитарии и гигиены для реанимационных и хирургических отделений.

В одесской больнице №11 масштабные ремонтные работы

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Здесь планируется обустроить большую и малую операционные, блок интенсивной терапии, кабинет УЗИ, манипуляционную, перевязочную и комфортабельные маломестные палаты. Для удобства транспортировки пациентов в здании отделения проводится установка медицинского лифта, которого ранее в корпусе не было.

Ремонт в одесской больнице

После завершения ремонтных работ, благоустройства прилегающей территории и установки новейшего медицинского оборудования отделение кардиологии и кардиохирургии горбольницы №11 начнет прием пациентов, которые будут получать квалифицированную медицинскую помощь в современных комфортных условиях.

Как сообщала «Одесская жизнь», Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) объявила о возможных мерах, направленных на закрытие роддомов, где наблюдается чрезмерно высокий процент кесаревых сечений. Это решение вызвало резонанс среди медицинского сообщества и общественности.

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