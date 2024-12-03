На Одещині є підстанції, на 100% захищені від ракет

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”, посилаючись на виступ нардепа Сергія Нагорняка на телебаченні.

За словами представника Верховної Ради, який днями побував на таких підстанціях Одещини, як Усатове, Аджалик та Новоодеська, половина об’єктів, які мають стратегічне значення для Одеси та регіону, мають такий захист.

“Я вже спокійний за Одесу, тому що фактично половина всіх об’єктів, які мають стратегічне значення для Одеси, для Одеського регіону, на 100 відсотків захищені – не на 90, не на 80, а на 100 відсотків”, – запевнив Нагорняк.

При цьому він додав, що «другу половину таких об’єктів, які знаходяться на цих підстанціях, треба терміново добудовувати та терміново відшукати ресурси і дуже важливо показувати ці об’єкти нашим партнерам, щоб вони бачили, куди йдуть також і їхні ресурси».

Нагадаємо, в результаті масованої ракетно-дронової атаки російських агресорів 17 листопада найбільше постраждали енергооб’єкти в Одеській області. Прямий ракетний удар по одній з підстанцій убив двох енергетиків.

Після цієї атаки в країні було відновлено стабілізаційні відключення світла.

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