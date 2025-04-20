Значення свята Великодня

Світлий Великдень присвячений дивовижному воскресінню Ісуса Христа після розп’яття на хресті. Він символізує перемогу життя над смертю. Це свято вважається найважливішим і найрадіснішим у церковному календарі.

У ніч на неділю в храмах проходять урочисті богослужіння, які завершуються освяченням великодніх кошиків. Деякі церкви України організовують онлайн-трансляції богослужінь, щоб віряни могли долучитися до молитви, навіть якщо не можуть відвідати храм.

Як визначається дата Великодня

Суперечки між православними та католиками щодо правильного обчислення дати Великодня тривають з 1054 року, і досі віряни не дійшли єдиної думки. Проте загальний принцип однаковий: Великдень настає в першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

Однак православна церква, на відміну від католицької, досі використовує старий юліанський календар для розрахунку дати свята. У ньому весняне рівнодення настає не 21 березня, а 3 квітня. Ось чому православний Великдень відзначається не раніше 4 квітня, а католицький може припасти навіть на березень.

Можливо, у майбутньому православні, католики та протестанти зможуть дійти згоди і почнуть відзначати Воскресіння Христове в один день.

Традиції, звичаї, заборони

Великдень – це не лише святкові богослужіння та освячення великодніх кошиків, а й родинні традиції.

В Україні прийнято починати день зі святкового сніданку, який включає освячені паски, яйця, сир, масло та інші продукти. Люди вітають одне одного словами «Христос Воскресе!» – «Воістину Воскресе!», а також обмінюються крашанками.

До Великодня прийнято готувати паски – здобні дріжджові та сирні. Також фарбують або розписують яйця. До святкового столу готують м’ясні страви, ковбаси, салати. Продукти складають у кошик і несуть до церкви для освячення.

Для православних вірян існує кілька прикмет, що не можна робити на Великдень. У цей день заборонено:

сваритися та лаятися, особливо за святковим столом;

працювати по дому – всі хатні справи треба зробити перед Великоднем;

переїдати та зловживати алкоголем;

бути байдужими до чужих проблем;

вшановувати покійних – для цього є інші дні.

Важливо провести цей день у доброму настрої та з вдячністю Богові.

Ви також можете дізнатися: Паска чи куліч, Великдень чи Пасха, крашанка чи писанка: як вірно, а як ні.