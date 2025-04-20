Значення свята Великодня
Світлий Великдень присвячений дивовижному воскресінню Ісуса Христа після розп’яття на хресті. Він символізує перемогу життя над смертю. Це свято вважається найважливішим і найрадіснішим у церковному календарі.
У ніч на неділю в храмах проходять урочисті богослужіння, які завершуються освяченням великодніх кошиків. Деякі церкви України організовують онлайн-трансляції богослужінь, щоб віряни могли долучитися до молитви, навіть якщо не можуть відвідати храм.
Читайте також: Путін оголосив припинення вогню на Великдень: в Україні відреагували
Як визначається дата Великодня
Суперечки між православними та католиками щодо правильного обчислення дати Великодня тривають з 1054 року, і досі віряни не дійшли єдиної думки. Проте загальний принцип однаковий: Великдень настає в першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).
Однак православна церква, на відміну від католицької, досі використовує старий юліанський календар для розрахунку дати свята. У ньому весняне рівнодення настає не 21 березня, а 3 квітня. Ось чому православний Великдень відзначається не раніше 4 квітня, а католицький може припасти навіть на березень.
Можливо, у майбутньому православні, католики та протестанти зможуть дійти згоди і почнуть відзначати Воскресіння Христове в один день.
Традиції, звичаї, заборони
Великдень – це не лише святкові богослужіння та освячення великодніх кошиків, а й родинні традиції.
В Україні прийнято починати день зі святкового сніданку, який включає освячені паски, яйця, сир, масло та інші продукти. Люди вітають одне одного словами «Христос Воскресе!» – «Воістину Воскресе!», а також обмінюються крашанками.
До Великодня прийнято готувати паски – здобні дріжджові та сирні. Також фарбують або розписують яйця. До святкового столу готують м’ясні страви, ковбаси, салати. Продукти складають у кошик і несуть до церкви для освячення.
По темі: Дубайські, солоні та рибні – одеситів дивують оригінальними пасками
Для православних вірян існує кілька прикмет, що не можна робити на Великдень. У цей день заборонено:
- сваритися та лаятися, особливо за святковим столом;
- працювати по дому – всі хатні справи треба зробити перед Великоднем;
- переїдати та зловживати алкоголем;
- бути байдужими до чужих проблем;
- вшановувати покійних – для цього є інші дні.
Важливо провести цей день у доброму настрої та з вдячністю Богові.
Ви також можете дізнатися: Паска чи куліч, Великдень чи Пасха, крашанка чи писанка: як вірно, а як ні.