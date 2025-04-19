Про це повідомляє “Одеське Життя” з посиланням на заяву російського диктатора.

Рішення було оголошено після зустрічі в Кремлі, де Путін вислухав доповідь начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо поточної ситуації на лінії фронту. Ця ініціатива, за словами російської сторони, пов’язана з православним святкуванням Великодня.

Українські офіційні особи та військові аналітики сприйняли цю заяву з глибоким скептицизмом. Історія російсько-української війни містить численні приклади, коли подібні “гуманітарні паузи” та “перемир’я” були використані агресором для перегрупування сил, підтягування резервів або проведення розвідувальних операцій.

“Подібні ініціативи від країни-агресора мають розглядатися виключно крізь призму їхніх справжніх дій на полі бою, а не декларативних заяв,” – зазначають у Міністерстві оборони України.

Експерти підкреслюють необхідність підвищеної пильності під час оголошеного “перемир’я”, оскільки воно може стати прикриттям для тактичних військових маневрів або інформаційно-психологічних операцій зі сторони Росії.