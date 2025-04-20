Значение праздника Пасхи
Светлая Пасха посвящена чудесному воскрешению Иисуса Христа после казни на кресте. Она символизирует победу жизни над смертью. Этот праздник считается самым важным и радостным в церковном календаре.
В ночь на воскресенье в храмах проходят торжественные службы, которые завершаются освящением пасхальных корзин. Некоторые церкви Украины организуют онлайн-трансляции богослужений, чтобы верующие могли присоединиться к молитве, даже если не могут посетить храм.
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Как определяется дата Пасхи
Споры между православными и католиками насчет того, как правильно вычислять дату Пасхи, продолжаются с 1054 года, и до сих пор верующие не пришли к единому мнению. Но общий принцип одинаков: Пасха наступает в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).
Однако православная церковь, в отличие от католической, до сих пор использует старый юлианский календарь для вычисления даты праздника. В нем весеннее равноденствие наступает не 21 марта, а 3 апреля. Вот почему православная Пасха отмечается не раньше, чем 4 апреля, а католическая может наступить даже в марте.
Возможно, в будущем православные, католики и протестанты смогут прийти к согласию и начнут отмечать Воскресение Христово одинаково.
Традиции, обычаи, запреты
В то же время Пасха – это не только праздничные богослужения и освящение пасхальных корзин, но и семейные традиции.
В Украине принято начинать день с праздничного завтрака, который включает освященные куличи, яйца, сыр, масло и другие продукты. Люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!» – «Воистину Воскрес!», а также обмениваются крашеными яйцами.
На пасхальные праздники принято готовить пасхи – сдобные дрожжевые и творожные. Также к Пасхе красят либо расписывают яйца. Также к торжеству готовят мясные блюда, колбасы, салаты. Продукты складывают в корзину и несут в церковь для освящения.
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Для православных верующих есть несколько примет о том, что нельзя делать на Пасху. В этот день запрещено:
- ругаться матом и ссориться с близкими, особенно за праздничным столом;
- работать по дому – все хлопоты надо сделать перед Пасхой;
- переедать и злоупотреблять спиртным;
- проявлять равнодушие к чужим проблемам;
- поминать умерших – для этого предназначены другие дни.
Важно провести этот день с хорошим настроением и благодарностью Богу.
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