Попри виклики, служба зайнятості пропонує широкий спектр рішень для тих, хто опинився без роботи: професійну перепідготовку, навчання за ваучерами, і можливість отримання грантів. Деякі історії доводять, що завжди є можливість знайти «план Б» та розвиватися навіть у непростих умовах.
Від безробіття до нових ідей
Олена Дейнеко-Павлова була здивована рівнем послуг у Центрі зайнятості. Спеціалістка, з якою вона працювала, вразила професійністю та людяністю.
– Спілкування було настільки приємним, що навіть трохи шкода було зніматися з обліку, — згадує Олена.
Олена – спеціалістка з моніторингу та оцінки. Після завершення проєкту в благодійній організації вона вирішила звернутися до Центру зайнятості.
– Я знала, що вони можуть допомогти з підвищенням кваліфікації або навчанням.
Пропонували навіть гранти на відкриття власної справи, що було актуально для Олени, яка займається виготовленням ростових ляльок. Центр готовий був профінансувати навчання у сфері шиття, щоб допомогти вдосконалити її навички. Олена зазначила людяність та гнучкість співробітників.
– Їхнє ставлення дуже привітне та ввічливе. Якщо щось не встигаєш принести, можна зателефонувати і домовитися.
Однак запропоновані вакансії давали значно менший заробіток, ніж Олена отримувала раніше. Коли ж прийшло повідомлення з минулої роботи, вона з радістю повернулася.
– Тепер я маю чітке розуміння про «план Б»: можливо, бухгалтерські курси або щось інше, — ділиться вона. – Тож при правильному спрямуванні цей варіант може стати «планом А».
Професійна перепідготовка та освіта для безробітних
Програми перепідготовки особливо корисні для людей, які не мають професії.
– Серед тих, хто до нас звертається, близько 40% – це люди без профільної освіти. Тому насамперед ми пропонуємо їм профнавчання, – розповідає Світлана Мельник, начальник відділу рекрутингу Одеського обласного центру зайнятості. – Для таких людей підбираються курси, що дозволяють швидко освоїти нові професії чи покращити свої навички.
Навчання в центрах зайнятості може бути як короткотерміновим, так і тривалим. За даними центру зайнятості, у 2024 році 1708 осіб пройшли навчання в Одеському Центрі державної служби зайнятості.
– Найпопулярнішими є професії кухаря, швачки та бухгалтера, – каже Світлана Табакова, начальник відділу організації профнавчання. – Крім того, великий попит мають курси з психологічної підтримки та ділової української мови.
Ваучери на освіту: хто може отримати?
Програма «Ваучер» – це чудова можливість для людей, які хочуть підвищити свою кваліфікацію або здобути нові професійні навички. Основна умова для участі – не бути безробітним. Програма надається для таких категорій осіб, як:
- люди з інвалідністю,
- вимушено переміщені особи,
- учасники бойових дій, які були звільнені.
Ваучер вартістю понад 30 тисяч гривень повністю покривається державою. Програма охоплює не тільки підвищення кваліфікації чи спеціалізацію, а й можливість здобути другу вищу освіту. Якщо особа не підпадає під ці категорії, є ще одна вимога: вона повинна бути старше 45 років і мати не менше 15 років страхового стажу. Щоб отримати ваучер, достатньо звернутися до Центру зайнятості. На сьогодні доступно понад 155 професій та спеціальностей.
Грант на власну справу: як отримати фінансування для бізнесу
Програма грантів на власну справу надає можливість фінансової підтримки для відкриття або розвитку власного бізнесу. Розмір допомоги: до 250 тисяч гривень.
Як подати заявку на грант:
- Реєстрація та авторизація: спочатку потрібно зайти в кабінет громадянина через BankID або електронний підпис. Для ФОП або юридичних осіб – використовувати ключ ФОП або керівника з ЄДРПОУ підприємства.
- Заповнення онлайн-заявки.
- Підготовка бізнес-плану: для зручності можна ознайомитися з прикладом заповненого бізнес-плану та отримати консультацію щодо його складання від партнерів програми або переглянути освітній серіал.
- Підписання та подання.
Заявку розгляне Державний центр зайнятості протягом 15 робочих днів.
Які зарплати пропонують українцям
Середня заробітна плата в Україні наразі становить близько 23 тисяч гривень. Однак для вакансій з бази даних служби зайнятості вона нижча. Більшість вакансій представлені саме в комунальних установах, але завжди є пропозиції з високими рівнями зарплатні: 20, 25, 30 тисяч, додають спеціалісти.
На ринку праці є певні професії, які мають стабільний попит.
– Вакансії лікарів, медичних працівників вже кілька років залишаються в тренді, й укомплектувати їх складно, – пояснює Світлана Мельник. – Також попит спостерігається на водіїв, слюсарів, охоронців, швачок та поварів. До того ж є багато вакансій, які передбачають бронювання.
Однак складність закриття вакансій обумовлена кількома факторами. Один з найважливіших – низька оплата в певних сферах.
– Ми запитуємо про різну заробітну плату, і нам кажуть — вісім тисяч. Це не заборонено, це мінімальна заробітна плата, але ж ми говоримо, що це не дуже конкурентна заробітна плата і буде складно знайти фахівця, – додають у центрі зайнятості.
Неабияк впливає і нестача працездатних людей.
– Зараз важко закрити будь-яку вакансію, тому що ринок праці виснажений, адже сім мільйонів наших людей знаходяться за кордоном, – зазначає експертка Світлана Мельник.
Нестачу чоловіків поки не вдається перекрити жінками
Згідно з українським законодавством, вакансії не повинні містити гендерних чи вікових обмежень, кажуть у центрі. Однак на ринку праці дійсно складно закрити вакансії, які традиційно вважаються чоловічими. Але бувають випадки, коли жінки все ж успішно опановують ці професії.
Є чудовий приклад, як жінка стала електрогазозварником. Спочатку вона вивчила професію штукатура, але потім вирішила отримати додаткові навички. Хоча таких випадків поки не так багато, в Україні вже розпочинається великий проєкт, що має на меті залучення жінок до традиційно чоловічих професій, повідомляють представники центру.
Працевлаштування ветеранів: нові перспективи
Важливим викликом стало і забезпечення працевлаштування учасників бойових дій. За минулий рік до служби зайнятості звернулися 529 осіб зі статусом УБД, що в чотири рази більше, ніж у 2023 році.
Ветерани можуть пройти професійну перепідготовку в різних сферах, від водіїв до бджолярів. Великі роботодавці, такі як «Нова Пошта», «Укрзалізниця» та «Укрпошта», активно співпрацюють з ветеранами та людьми з інвалідністю і створюють робочі місця для них.
З 2023 року реалізується держпрограма з надання роботодавцю компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. У 2024 році в Одеській області завдяки їй було створено 132 таких робочих місця.
Сервіс та доступність
Тепер громадяни можуть подати заявку на навчання за ваучером, а також скористатися іншими послугами служби зайнятості без необхідності відвідування установи. Ось тут ви знайдете додаткову інформацію (https://ode.dcz.gov.ua/).
Тож завдяки програмам перепідготовки та грантовим можливостям кожен має шанс знайти свій шлях до успіху, навіть у складних умовах. Не бійтеся звертатися за допомогою – це перший крок до зміни вашого майбутнього на краще.
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