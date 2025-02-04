Попри виклики, служба зайнятості пропонує широкий спектр рішень для тих, хто опинився без роботи: професійну перепідготовку, навчання за ваучерами, і можливість отримання грантів. Деякі історії доводять, що завжди є можливість знайти «план Б» та розвиватися навіть у непростих умовах.

Від безробіття до нових ідей

Олена Дейнеко-Павлова була здивована рівнем послуг у Центрі зайнятості. Спеціалістка, з якою вона працювала, вразила професійністю та людяністю.

– Спілкування було настільки приємним, що навіть трохи шкода було зніматися з обліку, — згадує Олена.

Олена – спеціалістка з моніторингу та оцінки. Після завершення проєкту в благодійній організації вона вирішила звернутися до Центру зайнятості.

– Я знала, що вони можуть допомогти з підвищенням кваліфікації або навчанням.

Пропонували навіть гранти на відкриття власної справи, що було актуально для Олени, яка займається виготовленням ростових ляльок. Центр готовий був профінансувати навчання у сфері шиття, щоб допомогти вдосконалити її навички. Олена зазначила людяність та гнучкість співробітників.

– Їхнє ставлення дуже привітне та ввічливе. Якщо щось не встигаєш принести, можна зателефонувати і домовитися.

Однак запропоновані вакансії давали значно менший заробіток, ніж Олена отримувала раніше. Коли ж прийшло повідомлення з минулої роботи, вона з радістю повернулася.

– Тепер я маю чітке розуміння про «план Б»: можливо, бухгалтерські курси або щось інше, — ділиться вона. – Тож при правильному спрямуванні цей варіант може стати «планом А».

Професійна перепідготовка та освіта для безробітних

Програми перепідготовки особливо корисні для людей, які не мають професії.

– Серед тих, хто до нас звертається, близько 40% – це люди без профільної освіти. Тому насамперед ми пропонуємо їм профнавчання, – розповідає Світлана Мельник, начальник відділу рекрутингу Одеського обласного центру зайнятості. – Для таких людей підбираються курси, що дозволяють швидко освоїти нові професії чи покращити свої навички.

Навчання в центрах зайнятості може бути як короткотерміновим, так і тривалим. За даними центру зайнятості, у 2024 році 1708 осіб пройшли навчання в Одеському Центрі державної служби зайнятості.

– Найпопулярнішими є професії кухаря, швачки та бухгалтера, – каже Світлана Табакова, начальник відділу організації профнавчання. – Крім того, великий попит мають курси з психологічної підтримки та ділової української мови.

Ваучери на освіту: хто може отримати?

Програма «Ваучер» – це чудова можливість для людей, які хочуть підвищити свою кваліфікацію або здобути нові професійні навички. Основна умова для участі – не бути безробітним. Програма надається для таких категорій осіб, як:

люди з інвалідністю,

вимушено переміщені особи,

учасники бойових дій, які були звільнені.

Ваучер вартістю понад 30 тисяч гривень повністю покривається державою. Програма охоплює не тільки підвищення кваліфікації чи спеціалізацію, а й можливість здобути другу вищу освіту. Якщо особа не підпадає під ці категорії, є ще одна вимога: вона повинна бути старше 45 років і мати не менше 15 років страхового стажу. Щоб отримати ваучер, достатньо звернутися до Центру зайнятості. На сьогодні доступно понад 155 професій та спеціальностей.

Грант на власну справу: як отримати фінансування для бізнесу

Програма грантів на власну справу надає можливість фінансової підтримки для відкриття або розвитку власного бізнесу. Розмір допомоги: до 250 тисяч гривень.

Як подати заявку на грант:

Реєстрація та авторизація: спочатку потрібно зайти в кабінет громадянина через BankID або електронний підпис. Для ФОП або юридичних осіб – використовувати ключ ФОП або керівника з ЄДРПОУ підприємства.

Заповнення онлайн-заявки.

Підготовка бізнес-плану: для зручності можна ознайомитися з прикладом заповненого бізнес-плану та отримати консультацію щодо його складання від партнерів програми або переглянути освітній серіал.

Підписання та подання.

Заявку розгляне Державний центр зайнятості протягом 15 робочих днів.

Які зарплати пропонують українцям

Середня заробітна плата в Україні наразі становить близько 23 тисяч гривень. Однак для вакансій з бази даних служби зайнятості вона нижча. Більшість вакансій представлені саме в комунальних установах, але завжди є пропозиції з високими рівнями зарплатні: 20, 25, 30 тисяч, додають спеціалісти.

На ринку праці є певні професії, які мають стабільний попит.

– Вакансії лікарів, медичних працівників вже кілька років залишаються в тренді, й укомплектувати їх складно, – пояснює Світлана Мельник. – Також попит спостерігається на водіїв, слюсарів, охоронців, швачок та поварів. До того ж є багато вакансій, які передбачають бронювання.

Однак складність закриття вакансій обумовлена кількома факторами. Один з найважливіших – низька оплата в певних сферах.

– Ми запитуємо про різну заробітну плату, і нам кажуть — вісім тисяч. Це не заборонено, це мінімальна заробітна плата, але ж ми говоримо, що це не дуже конкурентна заробітна плата і буде складно знайти фахівця, – додають у центрі зайнятості.

Неабияк впливає і нестача працездатних людей.

– Зараз важко закрити будь-яку вакансію, тому що ринок праці виснажений, адже сім мільйонів наших людей знаходяться за кордоном, – зазначає експертка Світлана Мельник.

Нестачу чоловіків поки не вдається перекрити жінками

Згідно з українським законодавством, вакансії не повинні містити гендерних чи вікових обмежень, кажуть у центрі. Однак на ринку праці дійсно складно закрити вакансії, які традиційно вважаються чоловічими. Але бувають випадки, коли жінки все ж успішно опановують ці професії.

Є чудовий приклад, як жінка стала електрогазозварником. Спочатку вона вивчила професію штукатура, але потім вирішила отримати додаткові навички. Хоча таких випадків поки не так багато, в Україні вже розпочинається великий проєкт, що має на меті залучення жінок до традиційно чоловічих професій, повідомляють представники центру.

Працевлаштування ветеранів: нові перспективи

Важливим викликом стало і забезпечення працевлаштування учасників бойових дій. За минулий рік до служби зайнятості звернулися 529 осіб зі статусом УБД, що в чотири рази більше, ніж у 2023 році.

Ветерани можуть пройти професійну перепідготовку в різних сферах, від водіїв до бджолярів. Великі роботодавці, такі як «Нова Пошта», «Укрзалізниця» та «Укрпошта», активно співпрацюють з ветеранами та людьми з інвалідністю і створюють робочі місця для них.

З 2023 року реалізується держпрограма з надання роботодавцю компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. У 2024 році в Одеській області завдяки їй було створено 132 таких робочих місця.

Сервіс та доступність

Тепер громадяни можуть подати заявку на навчання за ваучером, а також скористатися іншими послугами служби зайнятості без необхідності відвідування установи. Ось тут ви знайдете додаткову інформацію (https://ode.dcz.gov.ua/).

Тож завдяки програмам перепідготовки та грантовим можливостям кожен має шанс знайти свій шлях до успіху, навіть у складних умовах. Не бійтеся звертатися за допомогою – це перший крок до зміни вашого майбутнього на краще.

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