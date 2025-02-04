Як повідомили у прес-службі Одеської міської ради, щороку 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком. І в рамках цієї дати з 4 по 26 лютого у міських медустановах Одеси проводиться місяць профілактики та раннього виявлення злоякісних новоутворень.

«Протягом місяця всі охочі можуть звернутися до своїх сімейних лікарів, які проводитимуть профілактичні огляди та створюватимуть електронні напрямки на проходження онкоскрінінгу: УЗД молочної залози або мамографію, ПСА-тест, тест калу на приховану кров, флюорографічне чи рентгенологічне обстеження органів грудної клітки тощо», – зазначається у повідомленні.

Профілактичну акцію організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я. Її мета – підвищити обізнаність громадськості з питань профілактики та раннього виявлення онкозахворювань, адже, як постійно нагадують медики, своєчасна діагностика дозволяє виявити передракові стани та злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, які успішно піддаються лікуванню.

Безкоштовні профілактичні мамологічні огляди та мамографічні обстеження для всіх бажаючих жінок пройдуть завтра за такими адресами:

Міський центр здоров’я сім’ї Консультативно-діагностичного центру №6 – вул. Зоопаркова, 8.

Кабінети мамологів № 1, 2;

Кабінет мамографії №15, з 9:00 до 16:00.

Телефони: (048) 753 01 45, (048) 704 88 03.

Консультативно-діагностичний центр №20 – вул. Левітана, 62

Маммологічні огляди:

3-й поверх, кабінет онколога № 330 – з 9:00 до 12:00;

4-й поверх, кабінет акушера-гінеколога №457 – з 10:00 до 15:00;

5-й поверх, кабінети хірургів – №571 з 8:00 до 14:00, №575 з 9:00 до 15:00.

Мамографія – 7-й поверх, кабінет № 703, з 9:00 до 15:00.

Телефон: (066) 069 33 70.

Консультативно-діагностичний центр №29 – просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 100, травматологічний пункт.

Мамографія – кабінет №1 2, з 9:00 до 16:30.

Телефони: (048) 758 52 56, (048) 758 50 46.

Міська лікарня № 8 – Фонтанська дорога, 110

Мамологічні огляди – 1 поверх поліклінічного корпусу, кабінет № 104, з 8:00 до 12:45.

Міська клінічна лікарня №10 – вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а.

Мамологічні огляди:

2-й поверх поліклінічного відділення, кабінет № 6 – з 9:00 до 16:00;

2-й поверх стаціонарного відділення – з 8:00 до 10:00;

3-й поверх денного стаціонару, кабінет онколога – з 8:00 до 16:30.

Консультативно-діагностичне відділення міської клінічної лікарні №11 – вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г.

Мамологічні огляди – 2-й поверх, кабінет онколога № 26, з 9:00 до 13:00.

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