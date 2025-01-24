Навчання організовує Державна служба зайнятості, пропонуючи професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Зокрема, ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» пропонує навчання за 32 професіями, серед яких промисловість, будівництво, харчова та адміністративно-побутова сфери.

Професії, які доступні для навчання, відповідають сучасним вимогам ринку праці. Навчання є безкоштовним, а після завершення курсу слухачі отримують державні свідоцтва про присвоєння або підвищення кваліфікації.

Крім основних програм, Центр зайнятості пропонує курси цільового призначення за понад 150 напрямками. По завершенню таких курсів слухачі також отримують сертифікати. Особлива увага приділяється членам громад, молоді, яка не вступила до закладів освіти та не має роботи.

Повний перелік професій можна завантажити з офіційного сайту ОМР за посиланням: https://omr.gov.ua/Files/2025/CZ/CZ.zip