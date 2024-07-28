Паркан на одеському пляжі став «виставковим залом»

А річ у тому, що цей паркан став не просто перешкодою для відпочиваючих, не дозволяючи їм шастати на сусідній пляж, а свого роду «виставковою залою», точніше сказати, безкоштовним майданчиком для самовираження та своєрідною акцією протесту молодих одеських художників.

Як розповів «Одеському життю» Вадим Луговцов, відомий український художник Ігор Гусєв (про нього та його роботи ми, до речі, писали) ініціював виставку одеських художників на паркані на знак протесту проти цього паркану.

Ідею підтримав Володимир Уманенко, який в останні два роки проводить вуличні виставки в центрі міста (про які ми теж не раз писали).

На паркані представлені роботи: Ігоря Гусєва, Сергія Божка, Костянтина Малаховського, Вадима Луговцова, Лізи Книги, Катерини Білетіної та інших художників.

«Цілком новий, акуратний, паркан встановлений з метою обмеження пересування громадян по пірсу та подальшому проходу на сусідній пляж. Ну як тут не повісити мистецтво? FREE MORE!», – прокоментував у себе у Facebook Ігор Гусєв.

І, зважаючи на все, відпочиваючим ідея сподобалася. Настільки, що, як зазначив той же Вадим Луговцов, з пляжного паркану, що став популярним, навіть почали пропадати деякі роботи.

«Мабуть, люди собі беруть у особисту колекцію», – каже художник.

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Фото зі сторінок у Facebook Ігоря Гусєва та Валіма Луговцова