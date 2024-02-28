Одеський Дім Блещунова покаже незвичайний бік життя відомого художника

Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Хто такий Геннадій Гармідер

Геннадій Васильович Гармідер (21.02.1945 – 16.03.2023) – відомий графік, художник, майстер офорту та екслібрису, а також книжковий ілюстратор. Член Національної спілки художників України з 1977 року. З 1953 року і до останнього дня жив в Одесі.

Закінчив Одеське художнє училище ім. М.Б. Грекова (де пізніше викладав), а 1974 року – театральну майстерню мальовничого факультету Київського художнього інституту (тепер НАОМА). Лауреат премії ім. Е. Багрицького та К. Паустовського за книжкову графіку.

Геннадій Гармідер є автором численних графічних та мальовничих творів, що експонувалися на регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках. Багато творів знаходяться у музеях України та за кордоном, а також у приватних колекціях у всьому світі. Має почесні відзнаки Одеського міського голови «За заслуги перед містом» та «Трудова слава».

Багатьом шанувальникам творчості художника відомі серії його офортів «Одеса першої половини ХІХ століття», «Одеса другої половини ХІХ століття», «Побут Одеси кінця ХІХ – початку ХХ століття» та багато інших. Його роботи знаходяться у 26 музеях України та 12 музеях за кордоном, а також у приватних зібраннях по всьому світу.

Художника не стало 16 березня 2023 року.

Що покажуть відвідувачам виставки у музеї Блещунова

Але цього разу музейники вирішили показати митця з незвичайного боку, з якого, мабуть, глядачі його ще не знали. І цей Гармідер – театральний художник.

Справа в тому, що Геннадій Гармідер створював навчальні постановки, а також художньо оформив п’єсу естонського автора Іко Морана «Пригоди маленької тіні», яка успішно йшла як по театральній сцені, так і по телебаченню.

На виставці у Будинку Блещунова представлять ескізи до цієї п’єси, а також до п’єси «Сірано де Бержерак».

Подальше своє життя художник присвятив графіку та живопису. Улюблені сюжети художника – вулиці міста та кав’ярні як театральні декорації, в яких розгортається життя персонажів.

Глядачі побачать серію «Бісові казки нового часу», а також ескізи до сувенірних дошок «Морська родина», «Веселий кок» та «Морський десант», у яких Гармідер виявив себе як талановитий дизайнер.

«Звичайні предмети і явища, які зображує художник, набувають нового звучання, розкриваються з незвичайного боку. Навіть себе митець зобразив у відображенні в чайнику, а звичайний ліхтар з голубиним гніздом всередині полетів над нічним містом. З незмінним почуттям гумору митець створює героїв своїх історій, наповнюючи оповідання у графіці символічними деталями, які так цікаво розгадувати»,

– розповіли у прес-службі міськради.

Виставка працюватиме з 29 лютого 2024 року у виставковому просторі музею «Квартира №6» (вул. Польська, 19, вхід з двору) у четвер, п’ятницю, суботу та неділю з 11:00 до 17:00. Телефон для довідок: (048) 763 03 86.

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