Дюк, Ейфелева вежа та великий концерт: французький колорит в одеському Міському саду

Неділя… Вечір… Сонечко, здається, нагадує, «хто тут головний»… Лунає музика, пісні й аплодисменти. Що відбувається в Міському саду?

Справжнє свято ― попри війну та спеку. Біля ротонди ― сам пан Дюк, неподалік ― Ейфелева вежа.

І так багато людей таки прийшли в Міський сад, аби хоч ненадовго відірватися від тривог і проблем.

Що святкуємо? 14 липня Французька Республіка святкує La Fеte Nationale (Національне свято). Саме цього дня в 1789 році повсталі парижани штурмом взяли Бастилію ― символ королівського деспотизму, що стало початком Великої французької революції.

Як повідомляють організатори, з того дня святкування та офіційні церемонії проводяться щорічно по всій території Франції.

А цьогоріч ― і в Одесі. Фестиваль присвячений багатовіковим культурним, економічним та історичним зв’язкам між Одесою та Францією. Захід організований за підтримки «Alliance Franсaise de Odessa».

Хтось слухає виступ Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка та концертну програму, хтось приміряє «суто французьку сумочку» чи капелюшок, хтось придивляється до виробів майстрів хендмейду.

А ще ― виставка картин, дегустація вин, розважальні програми для дітей, фотозони. Таки справжнє свято всіх, хто долучився.

А долучилось багато людей, дарма що спека, яка (ну то й що, що вечір?) супроводжувала цей фестиваль з французьким колоритом.

Як це все проходило та виглядало ― дивіться на наших фото.

Фото авторки