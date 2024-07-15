Дюк, Ейфелева вежа та великий концерт: французький колорит в одеському Міському саду

Дюк, Ейфелева вежа та великий концерт: французький колорит в одеському Міському саду

Здається, під час війни та немилосердної спеки святкувати неможливо. Та в Одесі, мабуть, таки можливо все. В одеському Міському саду ― фестиваль французької культури. Як повідомляють організатори, він проходить під час Мультикультурних тижнів в Одесі.

Неділя… Вечір… Сонечко, здається, нагадує, «хто тут головний»… Лунає музика, пісні й аплодисменти. Що відбувається в Міському саду?

фестиваль французької культури

Справжнє свято ― попри війну та спеку. Біля ротонди ― сам пан Дюк, неподалік ― Ейфелева вежа.

фестиваль французької культури

І так багато людей таки прийшли в Міський сад, аби хоч ненадовго відірватися від тривог і проблем.

фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культурикультуры

Що святкуємо? 14 липня Французька Республіка святкує La Fеte Nationale (Національне свято). Саме цього дня в 1789 році повсталі парижани штурмом взяли Бастилію ― символ королівського деспотизму, що стало початком Великої французької революції.

фестиваль французької культури

фестиваль французької культури

Як повідомляють організатори, з того дня святкування та офіційні церемонії проводяться щорічно по всій території Франції.

фестиваль французької культури

А цьогоріч ― і в Одесі. Фестиваль присвячений багатовіковим культурним, економічним та історичним зв’язкам між Одесою та Францією. Захід організований за підтримки «Alliance Franсaise de Odessa».

фестиваль французької культури

Хтось слухає виступ Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка та концертну програму, хтось приміряє «суто французьку сумочку» чи капелюшок, хтось придивляється до виробів майстрів хендмейду.

фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури

А ще ― виставка картин, дегустація вин, розважальні програми для дітей, фотозони. Таки справжнє свято всіх, хто долучився.

фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури

А долучилось багато людей, дарма що спека, яка (ну то й що, що вечір?) супроводжувала цей фестиваль з французьким колоритом.

Як це все проходило та виглядало ― дивіться на наших фото.

фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури
фестиваль французької культури

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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