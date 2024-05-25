В одеському Міському саду – яскраве свято (фоторепортаж)

Одеський Міський сад… Вихідний… І поки що – без повітряної тривоги. Лунає народна музика, люди в національних болгарських костюмах, пісні і танці. Справжнє свято, якого нам зараз так не вистачає. Це свято – фестиваль болгарської культури, присвячений Дню слов’янської писемності та культури.
Свято у Міському саду по-справжньому яскраве, воно зібрало безліч людей, які приємно вражені дійством. Народні пісні, танці, виставка робіт народних майстрів, а ще головне – усмішки на обличчях. Бо ж дійсно святковий настрій подарували всім, хто побував у Міському саду.
Нагадаємо, День слов’янської писемності та культури в Україні відзначається щорічно 24 травня в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.
Народний болгарський фольклор, знайомство зі звичаями та ритуалами, нескінченні пісні та танці та дивовижна виставка мега-світлин, де представлені костюми традиційного болгарського побуту…
Одесити й гості міста стоячи аплодують, радіють і поспішають познайомитися з роботами народних майстрів. Бо це ж – справжнє свято – яскраве й неповторне, веселе та таке, що дарує надію на найкраще…
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