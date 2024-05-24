Болгарський фольклор у серці України: як Татарбунари святкували День слов’янської писемності

Слов’янські мови – група близькоспоріднених мов індоєвропейської сім’ї. Загальна кількість тих, хто ними розмовляє, — понад 400 мільйонів осіб. Слов’янські мови за рівнем їхньої близькості одна до одної прийнято ділити на 3 групи: східнослов’янську (до якої належить українська), південнослов’янську (болгарська, сербська, хорватська та інші балканські мови) та західнослов’янську (польська, словацька, чеська). Ця близькість пояснюється єдністю походження слов’янських мов та їх тривалими та інтенсивними контактами між собою лише на рівні літературних мов і діалектів.

Як проходило святкування у Татарбунарах

Під час святкування у Татарбунарському Будинку культури відбулася творча зустріч, організована представниками Татарбунарського товариства болгарської культури (керівник Борис Кічук).

Почесним гостем заходу став генеральний консул Болгарії в Одесі Светослав Іванов. Своїх артистів прийшли підтримати й голови громад із болгарським складом населення – Татарбунарська, Бородінська, Дмитрівська, Новоселівська та Надеждинська.

На святковому заході виступали колективи, які працюють на базі болгарської недільної школи «Българче» (директор Марина Кічук). Їхній репертуар складався з українських та болгарських номерів.

На яскравому вокальному фіналі зустрічі прозвучала пісня «От векове за векове» («З віків у віки»), яка стала символом того, що на нашій землі бережуть заповіти предків, пишаються ними та передають їх славетним дітям української землі, в яку яскравими нитками вшитий болгарський фольклор, мова та культура.