День слов’янської писемності та культури: що ще святкують 24 травня

Свята та події 24 травня

День видимості пансексуалів

Привернення уваги до пансексуальної ідентичності та підвищення обізнаності про пансексуальність у суспільстві. Цей день спрямований на підтримку людей, які ідентифікують себе як пансексуали, та створення інклюзивного середовища для них. Він також акцентує на важливості прийняття різноманітних сексуальних орієнтацій і боротьби з дискримінацією.

День авіаційного техніка

Визнання та відзначення важливої ролі авіаційних техніків у забезпеченні безпеки та ефективності авіаційних перевезень. Цей день відзначає професіоналізм та майстерність технічних спеціалістів, які обслуговують літаки. Важливість постійного навчання та розвитку в цій професії також є ключовою темою.

Всесвітній день відеоігор

Святкування культури відеоігор і визнання їхнього впливу на суспільство та розваги. Цей день об’єднує гравців різного віку та походження для спільного обговорення улюблених ігор, досягнень та новинок індустрії. Також він підкреслює значення відеоігор у розвитку когнітивних навичок та соціальних взаємодій.

Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння

Привернення уваги до ролі жінок у боротьбі за мир і роззброєння. Цей день підкреслює внесок жінок у врегулювання конфліктів та зменшення військової напруги у світі. Він також нагадує про важливість гендерної рівності у всіх сферах життя, включаючи міжнародну безпеку.

Міжнародний день тіари

Святкування краси та елегантності тіар як символу королівської величі та урочистості. Цей день дозволяє шанувальникам ювелірного мистецтва милуватися витонченими дизайнами та історичним значенням тіар. Він також акцентує на мистецтві та ремеслі, пов’язаних із створенням цих унікальних прикрас.

Всесвітній день шизофренії

Підвищення обізнаності про шизофренію та підтримка людей, які живуть з цим захворюванням. Цей день нагадує про важливість ранньої діагностики, ефективного лікування та соціальної підтримки для пацієнтів. Він також сприяє боротьбі зі стигматизацією та дискримінацією, пов’язаною з психічними захворюваннями.

Європейський день парків

Відзначення природної краси та культурної цінності національних парків Європи. Цей день сприяє усвідомленню важливості збереження природних ландшафтів та біорізноманіття. Він також стимулює екологічну відповідальність та підтримку ініціатив, спрямованих на охорону довкілля.

День слов’янської писемності та культури

Визнання значущості слов’янської писемності та культурної спадщини для всіх слов’янських народів. Цей день відзначає внесок слов’янських культур у розвиток літератури, мистецтва та науки. Він також підкреслює важливість збереження та популяризації історичних і культурних традицій слов’ян.

Іменини 24 травня

24 травня іменини святкують: Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Антон, Федір, Олена, Павлина, Антоніна.

Хто з відомих людей народився 24 травня

У цей день народилися:

1964 рік: український музикант Олег Скрипка.

1973 рік: українська співачка, громадський діяч, переможниця «Євробачення-2004» у Стамбулі Руслана Лижичко.

1992 рік: український дослідник кириличних стародруків, історик Станіслав Волощенко.

Пам’ятні дати 24 травня