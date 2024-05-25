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В одесском Горсаду – яркий праздник (фоторепортаж)

В одесском Горсаду – яркий праздник (фоторепортаж)

Одесский Городской сад… Выходной… И пока – без воздушной тревоги. Раздается народная музыка, люди в национальных болгарских костюмах, песни и танцы. Настоящий праздник, которого нам сейчас так не хватает. Этот праздник – фестиваль болгарской культуры, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Праздник в Городском саду по-настоящему яркий, он собрал множество людей, которые приятно удивлены происходящим действом. Народные песни, танцы, выставка работ народных мастеров, а еще главное – улыбки на лицах.

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Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду
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Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, поделки
Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, ярмарка
Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, бабушки
Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, улыбки

Ведь уж действительно, праздничное настроение подарили всем, кто побывал в Городском саду.

Напомним, День славянской письменности и культуры в Украине отмечается ежегодно 24 мая в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, выступление
Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, народные костюмы
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Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, Ротонда
Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, ансамбль

Народный болгарский фольклор, знакомство с обычаями и ритуалами, бесконечные песни и танцы и удивительная выставка мега-фотографий, где представлены костюмы традиционного болгарского быта.

Одесситы и гости города, стоя аплодируют, радуются и спешат познакомиться с работами народных мастеров. Ведь это – настоящий праздник, яркий и неповторимый, веселый и дарящий надежду на лучшее…

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Фестиваль болгарской культуры в Одессе
Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, танцы
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Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, народные танцы
Фестиваль болгарской культуры в одесском Горсаду, девушки танцуюь

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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