В одесском Горсаду – яркий праздник (фоторепортаж)

Праздник в Городском саду по-настоящему яркий, он собрал множество людей, которые приятно удивлены происходящим действом. Народные песни, танцы, выставка работ народных мастеров, а еще главное – улыбки на лицах.

Ведь уж действительно, праздничное настроение подарили всем, кто побывал в Городском саду.

Напомним, День славянской письменности и культуры в Украине отмечается ежегодно 24 мая в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Народный болгарский фольклор, знакомство с обычаями и ритуалами, бесконечные песни и танцы и удивительная выставка мега-фотографий, где представлены костюмы традиционного болгарского быта.

Одесситы и гости города, стоя аплодируют, радуются и спешат познакомиться с работами народных мастеров. Ведь это – настоящий праздник, яркий и неповторимый, веселый и дарящий надежду на лучшее…

Читайте также: Болгарский фольклор в сердце Украины: как Татарбунары праздновали День славянской письменности.

Фото автора