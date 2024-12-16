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В Одессе ввели новые графики отключений света: как в них разобраться

В Одессе ввели новые графики отключений света: как в них разобраться

С 16 декабря 2024 года в Украине действуют новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. Их цель — сделать отключения более справедливыми и равномерными. Но многих одесситов новинка только запутала. “Одесская Жизнь” рассказывает, как разобраться в новой системе.

До 16 декабря все потребители электроэнергии делились на 6 групп отключений. Для каждой группы компания — поставщик ДТЭК “Одесские электросети” составляла график отключений, который публиковался вечером предыдущего дня.

К справедливости этих графиков у потребителей было много претензий. По ним одна группа могла провести без света 4 часа в сутки, а вторая — 8 часов подряд и даже больше. Потом, по заявлениям энергетиков, в течении недели, эта разница выравнивалась. Но это не отменяло того, что кто-то был вынужден весь день или весь вечер оставаться без света.

Новая система должна эту ситуацию смягчить — отключения должны стать более гибкими и не могут теперь длиться более чем 3,5 (три с половиной) часа подряд. А перерыв между отключениями не может быть меньше чем 3,5 часа. 

Для этого все группы разбили на две подгруппы. Например, группу 1 разделили на 1.1 и 1.2, группу 2 на 2.1 и 2.2 и так далее. 

Узнать свою группу и подгруппу можно на сайте ДТЭК “Одесские электросети” или в чат-боте компании (работает в мессенджерах “Телеграм” и “Вайбер”). 

  1. В первом случае надо на сайте “Одесских электросетей” перейти перейти на страницу с отключениями и ввести свой адрес: город, улицу и номер дома в соответствующие поля формы.
  2. Перейти по одной из ссылок для соответствующего приложения и в нам ввести номер своего лицевого счета. После этого появится меню, в котором можно узнать информацию о текущем отключении (в чем причина и когда включат свет), а также график на текущий день.

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 Что смутило одесситов?

Сначала на сайте ДТЭК и чат-ботах появился такой график:

График, который смутил одесситов.

Понимать его надо так: во временные зоны, обозначенные белым цветом, свет точно будет. Во серых зонах могут быть отключения (а могут и не быть).

Пример графика для всех групп на 16 декабря на сайте ДТЭК “Одесские электросети”

Как узнать это более точно? Следить за публикацией уточненных графиков. Они появляются на сайте и в ботах чуть позже и выглядят так:

Или так (в чат-боте): 

Пример графика для группы 1.1 на 16 декабря в чат-боте ДТЭК “Одесские электросети”

Ну а самый простой способ узнать, когда у вас будут отключать свет — следить за публикациями в “Одесской Жизни” и постами в нашем телеграм-канале. Мы публикуем понятные графики отключений оперативно и каждый день.

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