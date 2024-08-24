В Одесі підпалюють автомобілі військових: навіщо спецслужби рф платять за це

У такий спосіб ворожі фахівці з дезінформації надають паліям статус “організованого підпілля”.

Як інформують одеські правоохоронці, всі палії насправді завербовані російськими спецслужбами та керуються не ідеєю, а пошуком легкого заробітку.

Їх використовують як одноразовий витратний матеріал. Ворожі фахівці з дезінформації у такий спосіб намагаються дискредитувати наших захисників. Спробувати переконати, що існує конфлікт між циівльним суспільством і військовими.

Через масовість таких вкидів деякі військові почали маркувати свої автомобілі вивісками “Не ТЦК”.

Це прокоментував заступник командира 3 ЗШБр Максим Жорін у себе в телеграм-каналі:

Припиніть ліпити ці таблички. Рашка цього і добивається – щоб виглядало, що це наша внутрішня проблема, а не їхня диверсійна робота.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що росіяни розповсюджують фейк про «безглуздість» спецоперації ЗСУ у Курській області.

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