Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поджигают автомобили военных: зачем спецслужбы рф платят за это

В Одессе поджигают автомобили военных: зачем спецслужбы рф платят за это

Враждебная пропаганда разгоняет нарратив о том, что в Украине, особенно в Одессе, недовольные мобилизацией «неравнодушные граждане» массово поджигают автомобили военных.Но кто и зачем на самом деле пылать машины защитников? Об этом в расследовании телеграм-канала «Одесской Жизни».

Таким образом вражеские специалисты по дезинформации предоставляют поджигателям статус «организованного подполья».

фейк о поджогах машин

Поджоги автомобилей военных в Украине и в Одессе, в частности, российские пропагандисты пытаются представить как «партизанское движение сопротивления».

Как информируют одесские правоохранители, все поджигатели на самом деле завербованы российскими спецслужбами и руководствуются не идеей, а поиском легкого заработка.

Их используют как одноразовый расходный материал. Враждебные специалисты по дезинформации таким образом пытаются дискредитировать наших защитников. Попытаться убедить, что существует конфликт между гражданским обществом и военными.

сгоревшие автомобили

Если посмотреть на сожженные российскими наемниками в Одессе автомобили, то можно увидеть, что это отнюдь не «бусы» (микроавтобусы), которые многие связывают с мобилизацией в Украине.

Из-за массовости таких вбросов некоторые военные начали маркировать свои автомобили вывесками «Не ТЦК».

Это прокомментировал заместитель командира 3 ЗШБр Максим Жорин у себя в телеграмм-канале:

Прекратите лепить эти таблички. Рашка этого и добивается – чтобы выглядело, что это наша внутренняя проблема, а не их диверсионная работа.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что россияне распространяют фейк о «бессмысленности» спецоперации ВСУ в Курской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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