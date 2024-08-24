В Одессе поджигают автомобили военных: зачем спецслужбы рф платят за это

Враждебная пропаганда разгоняет нарратив о том, что в Украине, особенно в Одессе, недовольные мобилизацией «неравнодушные граждане» массово поджигают автомобили военных.Но кто и зачем на самом деле пылать машины защитников? Об этом в расследовании телеграм-канала «Одесской Жизни».
Таким образом вражеские специалисты по дезинформации предоставляют поджигателям статус «организованного подполья».
Как информируют одесские правоохранители, все поджигатели на самом деле завербованы российскими спецслужбами и руководствуются не идеей, а поиском легкого заработка.
Их используют как одноразовый расходный материал. Враждебные специалисты по дезинформации таким образом пытаются дискредитировать наших защитников. Попытаться убедить, что существует конфликт между гражданским обществом и военными.
Из-за массовости таких вбросов некоторые военные начали маркировать свои автомобили вывесками «Не ТЦК».
Это прокомментировал заместитель командира 3 ЗШБр Максим Жорин у себя в телеграмм-канале:
Прекратите лепить эти таблички. Рашка этого и добивается – чтобы выглядело, что это наша внутренняя проблема, а не их диверсионная работа.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что россияне распространяют фейк о «бессмысленности» спецоперации ВСУ в Курской области.
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