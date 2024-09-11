В Одесі Чорне море стало коричневим (фото)

Як відзначають очевидці, з пляжів поверхня моря виглядає неоднорідною: ближче до пірсу вона бура, а біля берега – зелена.

Що це за явище і чи така вода є небезпечною для людей, розповів одеський екоактивіст, співзасновник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський.

За словами фахівця, це так званий червоний приплив – явище, спричинене. бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей динофлагелят з переважною чисельністю Lingylodinium polyedra, які, до того ж, ще й світяться вночі.

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За словами еколога, небезпека може бути в тому, що в морській воді зараз знаходяться токсини, і можлива алергічна реакція при купанні або отруєння при вживанні морепродуктів.

«Причина – забруднення морської води біогенами та опріснення, довгостроковий вплив кахівської диверсії на токсичні цвітіння теж потрібно вивчати», – зазначає Балінський.

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Фото з Facebook-сторінки Владислава Балинського