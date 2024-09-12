В Одессе морская вода стала бурого цвета и светится ночью: что происходит

Всему виной одноклеточные

К изменениям цвета морской воды жители города вроде бы привыкли, но вопрос, как такая вода влияет на здоровье, остается открытым. Разобраться, безопасно сейчас купаться в Черном море возле Одессы, нам помог биолог Владислав Балинский.

Он рассказал, что одним из самых больших экологических вызовов для Черного моря является массовое размножение одноклеточных водорослей, в данном случае известное как «красный прилив».

В большинстве своем его вызывают динофлагелляты – особый вид водорослей, которые могут придавать воде красноватый оттенок из-за своей высокой концентрации. В каждом кубическом сантиметре морской воды во время такого цветения может содержаться несколько миллионов таких растений.

Кроме того, признаки цветения наблюдаются и ночью, потому что динофлагелляты могут фосфоризироваться, и тогда вода начинает светиться. Причину этого явления Владислав Балинский видит в климатических изменениях, опреснении и загрязнении вод северо-западного региона Черного моря.

– Это нормальная ситуация для этого периода. Как раз в конце августа, начале сентября меняются ветры. Начинают доминировать ветры из Днепровско-Бугского лимана. Именно это и приводит к большему опреснению морской воды. На размножение водорослей влияют два фактора – увеличение опреснения и грязь.

Первые случаи красного прилива в регионе были зафиксированы в 2019 году. Прибрежные регионы привыкли к этому явлению, однако за ярким цветом скрыта опасность.

– Это опасно для человека, потому что водоросли выделяют в окружающую среду много веществ, в том числе токсины, которые влияют на печень, центральную нервную систему, а также вызывают интоксикацию, – объясняет Владислав Балинский.

Эколог подчеркивает, что проблема в том, что неизвестно в каком количестве и какие именно токсины будут выделяться. К тому же они могут распространяться даже ингаляционным способом, то есть не обязательно купаться или касаться воды, иногда они начинают испаряться, и у людей, просто дышащих морским воздухом, могут появиться признаки отравления.

Страдают не только люди

Помимо серьезных последствий для человека, массовое размножение водорослей вредит морской среде. Оно влечет за собой резкое снижение содержания кислорода в воде, что приводит к массовой гибели морских организмов. Например, масштабный мор рыб или медуз-корнеротов. Следовательно, нужно быть осторожными при употреблении морепродуктов в период цветения, ведь это может привести к отравлению.

– Дело в том, что загрязнение, как правило, комбинированное. Оно не может быть вызвано только биогенными веществами. Оно также совмещается с микробиологическими загрязнениями. Ученые постоянно говорят о глубоководном выпуске сточных вод, что четырех километров вглубь – недостаточно для того, чтобы эти вещества не влияли на экологию.

Для решения этой проблемы необходимо внедрить системы мониторинга качества воды и контроля загрязнения, особенно в прибрежных зонах, таких как Одесский залив. Однако из-за отсутствия таких систем и должного контроля экологическая ситуация в Черном море продолжает ухудшаться.