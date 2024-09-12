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В Одессе морская вода стала бурого цвета и светится ночью: что происходит

В Одессе морская вода стала бурого цвета и светится ночью: что происходит

Одесситы напуганы изменением цвета воды на одесских пляжах. Местами она красная, где-то бурая, где-то розовая. Ночью вообще светится синим. Экологи говорят, что причина таких изменений – в бурном размножении одноклеточных водорослей. Что это за растения и безопасное ли купание в такой воде, разбиралась «Одесская жизнь».

Всему виной одноклеточные

К изменениям цвета морской воды жители города вроде бы привыкли, но вопрос, как такая вода влияет на здоровье, остается открытым. Разобраться, безопасно сейчас купаться в Черном море возле Одессы, нам помог биолог Владислав Балинский.

Он рассказал, что одним из самых больших экологических вызовов для Черного моря является массовое размножение одноклеточных водорослей, в данном случае известное как «красный прилив».

В большинстве своем его вызывают динофлагелляты – особый вид водорослей, которые могут придавать воде красноватый оттенок из-за своей высокой концентрации. В каждом кубическом сантиметре морской воды во время такого цветения может содержаться несколько миллионов таких растений.

Кроме того, признаки цветения наблюдаются и ночью, потому что динофлагелляты могут фосфоризироваться, и тогда вода начинает светиться. Причину этого явления Владислав Балинский видит в климатических изменениях, опреснении и загрязнении вод северо-западного региона Черного моря.

Биолюминесценция у берегов Одессы

– Это нормальная ситуация для этого периода. Как раз в конце августа, начале сентября меняются ветры. Начинают доминировать ветры из Днепровско-Бугского лимана. Именно это и приводит к большему опреснению морской воды. На размножение водорослей влияют два фактора – увеличение опреснения и грязь.

Первые случаи красного прилива в регионе были зафиксированы в 2019 году. Прибрежные регионы привыкли к этому явлению, однако за ярким цветом скрыта опасность.

– Это опасно для человека, потому что водоросли выделяют в окружающую среду много веществ, в том числе токсины, которые влияют на печень, центральную нервную систему, а также вызывают интоксикацию, – объясняет Владислав Балинский.

Эколог подчеркивает, что проблема в том, что неизвестно в каком количестве и какие именно токсины будут выделяться. К тому же они могут распространяться даже ингаляционным способом, то есть не обязательно купаться или касаться воды, иногда они начинают испаряться, и у людей, просто дышащих морским воздухом, могут появиться признаки отравления.

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Страдают не только люди

Помимо серьезных последствий для человека, массовое размножение водорослей вредит морской среде. Оно влечет за собой резкое снижение содержания кислорода в воде, что приводит к массовой гибели морских организмов. Например, масштабный мор рыб или медуз-корнеротов. Следовательно, нужно быть осторожными при употреблении морепродуктов в период цветения, ведь это может привести к отравлению.

– Дело в том, что загрязнение, как правило, комбинированное. Оно не может быть вызвано только биогенными веществами. Оно также совмещается с микробиологическими загрязнениями. Ученые постоянно говорят о глубоководном выпуске сточных вод, что четырех километров вглубь – недостаточно для того, чтобы эти вещества не влияли на экологию.

Для решения этой проблемы необходимо внедрить системы мониторинга качества воды и контроля загрязнения, особенно в прибрежных зонах, таких как Одесский залив. Однако из-за отсутствия таких систем и должного контроля экологическая ситуация в Черном море продолжает ухудшаться.

Діана Федотова
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