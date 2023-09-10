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Штучний інтелект допомагає одеським медикам у постановці діагнозів

Штучний інтелект допомагає одеським медикам у постановці діагнозів

Штучний інтелект активно впроваджується у сферу медицини в Одесі, що стало першим успішним досвідом в Україні у рамках пілотного проекту телемедицини під назвою “BrainScan”.

Про це повідомили у міністерстві здоров’я України.

Зараз ця інноваційна система, що спирається на штучний інтелект істотно покращує процес діагностики захворювань і ушкоджень головного мозку, а також рятує життя пацієнтів у випадках, коли кожна хвилина має значення.

Принцип роботи “BrainScan” полягає в тому, що нейромережа автоматично аналізує зображення комп’ютерної томографії головного мозку та виявляє патологічні зміни. Завдяки цьому лікарі можуть протягом всього 5 хвилин після обробки знімка програмою приймати рішення про подальше лікування, що значно прискорює процес порівняно з традиційними методами діагностики.

Значення своєчасної діагностики захворювань або пошкоджень головного мозку важко переоцінити, оскільки від неї залежить не тільки здоров’я, а й життя пацієнтів. Завдяки високій точності аналізу даних та швидкості отримання результатів, система допомагає лікарям отримати другу думку та мінімізувати медичні помилки.

комп'ютерна томографія

Нейросеть “BrainScan” автоматично аналізує зображення комп’ютерної томографії головного мозку та виявляє патологічні зміни.

Анастасія Мудрова, лікар-рентгенолог вищої категорії, наголошує:

“Майбутнє медицини пов’язане з такими технологіями, які можуть використовуватися як незалежна експертна “друга думка”, що дозволяє швидко реагувати і приймати обґрунтовані рішення”.

Пілотний проект “BrainScan” в Одесі продемонстрував успішні результати використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку. Цей досвід був також запроваджений у Краматорську, Донецька область, у рамках проекту “BrainScan”.

Проект підтримується Міністерством охорони здоров’я України за участю USAID у рамках проекту “Стійкий розвиток національних систем охорони здоров’я в Україні” (LHSS).

Важливо зазначити, що уряд України ухвалив Стратегію розвитку телемедицини, що сприятиме підвищенню стандартів медичної допомоги з використанням телемедичних технологій.

Раніше “Одеське Життя” розповідало як в Одеській області життя юної дівчини врятували випадок та уважний лікар.

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