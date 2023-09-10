Штучний інтелект допомагає одеським медикам у постановці діагнозів

Штучний інтелект активно впроваджується у сферу медицини в Одесі, що стало першим успішним досвідом в Україні у рамках пілотного проекту телемедицини під назвою “BrainScan”.

Про це повідомили у міністерстві здоров’я України.

Зараз ця інноваційна система, що спирається на штучний інтелект істотно покращує процес діагностики захворювань і ушкоджень головного мозку, а також рятує життя пацієнтів у випадках, коли кожна хвилина має значення.

Принцип роботи “BrainScan” полягає в тому, що нейромережа автоматично аналізує зображення комп’ютерної томографії головного мозку та виявляє патологічні зміни. Завдяки цьому лікарі можуть протягом всього 5 хвилин після обробки знімка програмою приймати рішення про подальше лікування, що значно прискорює процес порівняно з традиційними методами діагностики.

Значення своєчасної діагностики захворювань або пошкоджень головного мозку важко переоцінити, оскільки від неї залежить не тільки здоров’я, а й життя пацієнтів. Завдяки високій точності аналізу даних та швидкості отримання результатів, система допомагає лікарям отримати другу думку та мінімізувати медичні помилки.

Анастасія Мудрова, лікар-рентгенолог вищої категорії, наголошує:

“Майбутнє медицини пов’язане з такими технологіями, які можуть використовуватися як незалежна експертна “друга думка”, що дозволяє швидко реагувати і приймати обґрунтовані рішення”.

Пілотний проект “BrainScan” в Одесі продемонстрував успішні результати використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку. Цей досвід був також запроваджений у Краматорську, Донецька область, у рамках проекту “BrainScan”.

Проект підтримується Міністерством охорони здоров’я України за участю USAID у рамках проекту “Стійкий розвиток національних систем охорони здоров’я в Україні” (LHSS).

Важливо зазначити, що уряд України ухвалив Стратегію розвитку телемедицини, що сприятиме підвищенню стандартів медичної допомоги з використанням телемедичних технологій.

Раніше “Одеське Життя” розповідало як в Одеській області життя юної дівчини врятували випадок та уважний лікар.

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