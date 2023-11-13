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Як проводять благодійні ярмарки та збирають кошти на ЗСУ учні Зеленогірської громади

Як проводять благодійні ярмарки та збирають кошти на ЗСУ учні Зеленогірської громади

Благодійність школярів у питанні допомоги ЗСУ, починаючи з далекого 2014 року, й дотепер не спадає. З початком рашистської військової агресії проти України вона лише активізувалась. Сьогодні кожен маленький українець мріє про Перемогу, щоб уроки не переривало виття сирен, а земляки не гинули на полі брані.

Учні навчальних закладів Зеленогірської громади також підтримують наше світле воїнство та бережуть пам’ять про армійців, які полягли на війні. 

Вихованці Ясенівського ліцею щонайкраще оздобили свої імпровізовані торговельні павільйони та заставили столи різноманітним крамом. Щоб заробити більше грошей, діти придумували усілякі фінансові стратегії, і це надавало атмосфери справжнього ярмаркування.

Очі розбігалися від різноманіття овочів,  фруктів, вареників, пирогів, вертут, печива, випічки, декоративно-прикладних виробів (оберегів, ляльок-мотанок, сувенірів).

учні збирають кошти на ЗСУ

Благодійно-мистецьке дійство супроводжувалося самодіяльним концертом ліцеїстів. Зі сцени лунали українські пісні, вірші, виконувались українські танці.

Охоче ярмаркували жителі та гості Ясенівського старостату. Не оминали й скриньку пожертв для ЗСУ, щоб зробити внесок заради наближення Перемоги. Спільними зусиллями було зібрано 38877 гривень.

На ринковій площі селища Зеленогірське також вкотре вирував традиційний благодійний ярмарок «Разом до Перемоги!», влаштований учнями та педагогами ліцею. Скринька пожертв на підтримку земляків-захисників поповнилась ще на 15450 гривень.

благодійний ярмарок

На подвір’ї Познанського ліцею Зеленогірської селищної ради вже всьоме, починаючи з 2014 року, було влаштовано шкільний благодійний ярмарок. Ідея та організація традиційного дійства належать педагогам Світлані Кудіній та Галині Глізнуці.

Торти, тістечка, печиво, пироги, сік, чай, сувеніри – чого тільки не було на столах! Домашню випічку охоче розкуповували всі жителі села. 

Загалом вдалося зібрати більше дев’яти тисяч гривень. З урахуванням ще двох попередніх ярмарків сума благодійних внесків з початку війни становить близько 35 тисяч гривень. Для невеликого старостату це непогано!

З нинішніх пожертвувань частину коштів вже відправлено на закупівлю дефіцитних ліків для лікування поранених у Херсонському військовому шпиталі. Інша частина буде використана для розроблення вітчизняного дрону винахідником з Балти. 

Діти і молодь роблять все можливе, щоб Перемога настала якнайшвидше.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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