Коли вести дитину в садок після хвороби

Ті, хто водить дитину до дитсадка, знають, як часто там хворіють діти. При цьому малюки можуть як «ловити» одну хворобу за іншою, так і самі приносити інфекцію до групи.

Але чи багато хто з батьків знає, коли їхні діти стають безпечними для оточуючих після перенесеної хвороби? Скільки часу слід тримати дитину вдома після різних хвороб, а коли вже можна вести її до садка?

Різні хвороби – різний термін

Як розповіла педіатр Лідія Бабич, термін перебування дитини вдома визначається залежно від виду хвороби.

Вітрянка. З моменту, коли перестане з’являтися свіжа висипка, слід відрахувати п’ять днів. Після цього дитина вже не буде заразною.

З моменту, коли перестане з’являтися свіжа висипка, слід відрахувати п’ять днів. Після цього дитина вже не буде заразною. Також педіатр зауважує, що не слід мазати дитину зеленкою – їй місце у музеї радянської медицини, а не в аптечці.

Скарлатина . Дитина перестане бути заразною через добу від початку прийому антибіотика.

. Дитина перестане бути заразною через добу від початку прийому антибіотика. C OVID-19 . На жаль, до коронавірусу вразливі i діти. У той же час, малюк перестане бути заразним вже через п’ять днів після початку хвороби.

. На жаль, до коронавірусу вразливі i діти. У той же час, малюк перестане бути заразним вже через п’ять днів після початку хвороби. Кишкова вірусна інфекція . Коли у дитини припиниться діарея, нудота і блювання, вона почне нормально їсти та пити, можна сміливо йти до садка.

. Коли у дитини припиниться діарея, нудота і блювання, вона почне нормально їсти та пити, можна сміливо йти до садка. Герпетичний стоматит . Можна повертатися в садок, коли загоїлася слизова рота: малюк може їсти, пити у звичному режимі і не потребує знеболювання.

. Можна повертатися в садок, коли загоїлася слизова рота: малюк може їсти, пити у звичному режимі і не потребує знеболювання. Трихофітія або стрижучий лишай. Якщо у дитини такий діагноз, вона має бути вдома до повного одужання, щоб не заражати інших у тісному контакті.

ГРВІ: коли вести дитину в садок, а коли залишати вдома

На окрему увагу заслуговує ГРВІ, адже це найбільш поширене захворювання.

Лікар розповіла, що хвора дитина може заражати своїх «колег» по групі вже в період мінімальних початкових проявів. Тому, щоб розірвати це нескінченне коло застуди і не нести її іншим, слід залишати малюка вдома за наступних проявів:

підвищена температура та необхідність у жарознижувальних засобах;

погано їсть, мало п’є або потребує посиленого відпоювання через прояви зневоднення;

вимагає частого промивання носа;

сильно закладений ніс, майже не дихає;

діарея, блювання;

порушено загальний стан;

перші дні захворювання.

Коли малюк погладшав і почувається добре, батьки ще можуть спостерігати залишкові явища: покашлювання вранці при зміні положення тіла або протягом дня, невеликий нежить або закладеність носа.

Чіткої кількості днів, скільки потрібно тримати дитину вдома після ГРВІ, ніде не прописано. Тому лікар рекомендує побути вдома до повного припинення всіх залишкових явищ – це може тривати два-три тижні.

Також Лідія Бабич додала, що тривале перебування вдома не гарантує, що дитина довше проходить у садок до наступної ГРВІ.

Нагадаємо, з 1 вересня в дитсадках Одеси почали працювати групи короткочасного перебування для дошкільнят.

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Джерело: vikna.tv