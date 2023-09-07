Новини Одеси та Одеської області

Коли вести дитину в садок після хвороби

Коли вести дитину в садок після хвороби

Ті, хто водить дитину до дитсадка, знають, як часто там хворіють діти. При цьому малюки можуть як «ловити» одну хворобу за іншою, так і самі приносити інфекцію до групи.
Але чи багато хто з батьків знає, коли їхні діти стають безпечними для оточуючих після перенесеної хвороби? Скільки часу слід тримати дитину вдома після різних хвороб, а коли вже можна вести її до садка?

Різні хвороби – різний термін

Як розповіла педіатр Лідія Бабич, термін перебування дитини вдома визначається залежно від виду хвороби.

  • Вітрянка. З моменту, коли перестане з’являтися свіжа висипка, слід відрахувати п’ять днів. Після цього дитина вже не буде заразною.
  • Також педіатр зауважує, що не слід мазати дитину зеленкою – їй місце у музеї радянської медицини, а не в аптечці.
  • Скарлатина. Дитина перестане бути заразною через добу від початку прийому антибіотика.
  • COVID-19. На жаль, до коронавірусу вразливі i діти. У той же час, малюк перестане бути заразним вже через п’ять днів після початку хвороби.
  • Кишкова вірусна інфекція. Коли у дитини припиниться діарея, нудота і блювання, вона почне нормально їсти та пити, можна сміливо йти до садка.
  • Герпетичний стоматит. Можна повертатися в садок, коли загоїлася слизова рота: малюк може їсти, пити у звичному режимі і не потребує знеболювання.
  • Трихофітія або стрижучий лишай. Якщо у дитини такий діагноз, вона має бути вдома до повного одужання, щоб не заражати інших у тісному контакті.

ГРВІ: коли вести дитину в садок, а коли залишати вдома

На окрему увагу заслуговує ГРВІ, адже це найбільш поширене захворювання.

Лікар розповіла, що хвора дитина може заражати своїх «колег» по групі вже в період мінімальних початкових проявів. Тому, щоб розірвати це нескінченне коло застуди і не нести її іншим, слід залишати малюка вдома за наступних проявів:

  • підвищена температура та необхідність у жарознижувальних засобах;
  • погано їсть, мало п’є або потребує посиленого відпоювання через прояви зневоднення;
  • вимагає частого промивання носа;
  • сильно закладений ніс, майже не дихає;
  • діарея, блювання;
  • порушено загальний стан;
  • перші дні захворювання.

Коли малюк погладшав і почувається добре, батьки ще можуть спостерігати залишкові явища: покашлювання вранці при зміні положення тіла або протягом дня, невеликий нежить або закладеність носа.

Чіткої кількості днів, скільки потрібно тримати дитину вдома після ГРВІ, ніде не прописано. Тому лікар рекомендує побути вдома до повного припинення всіх залишкових явищ – це може тривати два-три тижні.

Також Лідія Бабич додала, що тривале перебування вдома не гарантує, що дитина довше проходить у садок до наступної ГРВІ.

Нагадаємо, з 1 вересня в дитсадках Одеси почали працювати групи короткочасного перебування для дошкільнят.

Читайте також:

Джерело: vikna.tv

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Як може нашкодити м’ясна пінка?
    Як може нашкодити м’ясна пінка?

    «Одеське життя» продовжує ділитися з читачами кулінарними хитрощами і корисними порадами, які можуть допомогти уникнути часом таких дрібних, але прикрих помилок при приготуванні тих чи інших страв, а можливо, і розвіяти деякі «кухонні» міфи.
    І сьогодні ми дізнаємося, чи становить для нас небезпеку пінка, яка утворюється під час варіння м’яса і чи здатна вона вплинути на смак страви.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Що в жодному разі не можна розігрівати в мікрохвильовій печі
    Що в жодному разі не можна розігрівати в мікрохвильовій печі

    Навряд чи хтось посперечається з тим, що мікрохвильова (НВЧ) піч – незамінний помічник на нашiй кухні. Цей пристрій є зручним і незамінним як при приготуванні, так і при розігріві готових страв. Але в той же час слід пам’ятати: НВЧ-випромінювання буквально не виносить деякі речі, і якщо поставити в піч, наприклад, посуд з цих матеріалів, це може спричинити як пожежу (а можливо і вибух), так і поломку побутової техніки.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • В Одесі випала з 8 поверху маленька дівчинка
    В Одесі випала з 8 поверху маленька дівчинка

    Сьогодні вранці, у неділю, 3 вересня 2023 року, в Одесі стався черговий нещасний випадок із маленькою дитиною: з вікна багатоповерхівки на вулиці Ядова випала дворічна дівчинка.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Неприємний запах з холодильника: як позбутися
    Неприємний запах з холодильника: як позбутися

    Холодильник – річ незамінна у кожному будинку, особливо у літню спеку. Але що робити, якщо, відчинивши дверцята холодильника, ви відчули дивний і неприємний запах? А тим часом ця проблема цілком вирішувана: ось кілька порад від експертів.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Одесит чи одеситка: хто першим з’явився на світ у День міста (фото, відео)
    Одесит чи одеситка: хто першим з’явився на світ у День міста (фото, відео)

    Першою дитиною, яка народилася в Одесі в День цього року, стала дівчинка. Маленька одеситка Даша побачила світ 2 вересня о 00 годині 03 хвилині у пологовому будинку №7. Вага дівчинки – 2910 г, зріст – 50 см.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати