В Україні скасували перехід на «літній» та «зимовий» час: що це означає

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні із «зимового» на «літній» загалом підтримав 261 депутат.

«Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час із 2025-го і далі не буде», – пояснив нардеп у своєму Телеграм-каналі.

Раніше комітет Верховної Ради підтримав відмову від переходу на «літній» та «зимовий» час.

Нагадаємо, відповідна ухвала була зареєстрована в українському парламенті ще восени 2020 року. Воно викликало чимало дискусій та протиріч.

Згідно з пояснювальною запискою, скасування переходу на «літній» та «зимовий» час спрямовано на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості вчених та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника «несе низку негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації до «літнього» та «зимового» часу і навіть призводить до хронічних захворювань.

Також автори законопроекту аргументували зміни тим, що щорічний перехід на «літній» час застосовується зараз приблизно в 60 країнах, 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

Закон набуде чинності через три місяці з моменту його офіційного оприлюднення, а Кабмін протягом двох місяців має внести зміни до підзаконних актів відповідно до закону.