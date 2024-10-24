Новини Одеси та Одеської області

Скасування переходу на «літній» і «зимовий» час не буде – ЗМІ

Скасування переходу на «літній» і «зимовий» час не буде – ЗМІ

У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на «зимовий» час – стрілки годинника переведуть на годину назад. Але, можливо, це не стане останнім переведенням годинників. Оскільки президент Володимир Зеленський все ще не підписав законопроєкт про відмову від «літнього» часу.

Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на джерела.

За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна відмовилася від переходу на “літній “час. Це пов’язано з тим, що фіксація на зимовому часі може призвести до мільярдних збитків для економіки.

До теми: Скасування переведення годинників: несподівані наслідки для одеситів

16 липня 2024 року Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким Україна остаточно переходить на «зимовий» час. Згідно з документом, цього тижня, 27 жовтня, стрілки годинника мають перевести востаннє. Однак після того, як законопроєкт 21 серпня було направлено на підпис президенту, настала тиша. А терміни для ветування вже минули.

Нагадаємо, Україна переходить на «зимовий» і «літній» час із 1981 року. Традиційно годинник на зимовий час переводили, щоб заощаджувати електроенергію та менше користуватися штучним освітленням. Адже після дня осіннього рівнодення ночі стають довшими, а дні коротшими. Світловий день зменшується, тож переведення годинників допомагало трохи його подовжити.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk