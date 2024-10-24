Скасування переходу на «літній» і «зимовий» час не буде – ЗМІ

У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на «зимовий» час – стрілки годинника переведуть на годину назад. Але, можливо, це не стане останнім переведенням годинників. Оскільки президент Володимир Зеленський все ще не підписав законопроєкт про відмову від «літнього» часу.
Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на джерела.
За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна відмовилася від переходу на “літній “час. Це пов’язано з тим, що фіксація на зимовому часі може призвести до мільярдних збитків для економіки.
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16 липня 2024 року Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким Україна остаточно переходить на «зимовий» час. Згідно з документом, цього тижня, 27 жовтня, стрілки годинника мають перевести востаннє. Однак після того, як законопроєкт 21 серпня було направлено на підпис президенту, настала тиша. А терміни для ветування вже минули.
Нагадаємо, Україна переходить на «зимовий» і «літній» час із 1981 року. Традиційно годинник на зимовий час переводили, щоб заощаджувати електроенергію та менше користуватися штучним освітленням. Адже після дня осіннього рівнодення ночі стають довшими, а дні коротшими. Світловий день зменшується, тож переведення годинників допомагало трохи його подовжити.