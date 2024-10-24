Скасування переходу на «літній» і «зимовий» час не буде – ЗМІ

Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на джерела.

За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна відмовилася від переходу на “літній “час. Це пов’язано з тим, що фіксація на зимовому часі може призвести до мільярдних збитків для економіки.

16 липня 2024 року Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким Україна остаточно переходить на «зимовий» час. Згідно з документом, цього тижня, 27 жовтня, стрілки годинника мають перевести востаннє. Однак після того, як законопроєкт 21 серпня було направлено на підпис президенту, настала тиша. А терміни для ветування вже минули.

Нагадаємо, Україна переходить на «зимовий» і «літній» час із 1981 року. Традиційно годинник на зимовий час переводили, щоб заощаджувати електроенергію та менше користуватися штучним освітленням. Адже після дня осіннього рівнодення ночі стають довшими, а дні коротшими. Світловий день зменшується, тож переведення годинників допомагало трохи його подовжити.