Відповідно до змін у законодавстві, якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців перевищує 4240 гривень, пільги не надаватимуться.

Кого торкнуться ці зміни?

З урахуванням доходу пільги надаватимуться таким категоріям:

реабілітованим особам, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами;

потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій; дружинам (чоловікам) померлих через Чорнобильську катастрофу або опікунам дітей померлих; дружинам (чоловікам) померлих громадян, чия смерть пов’язана з ліквідацією інших ядерних аварій або ядерними випробуваннями;

колишнім військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час проходження військової служби;

батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших подібних структур, а також вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів;

колишнім неповнолітнім та малолітнім в’язням концтаборів, гетто, а також дітям, які там народилися;

депортованим особам, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Виняток становлять учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, – їхні пільги залишаються без змін.