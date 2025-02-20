«Я просто зібрав документи – і виплати прийшли»

Військовий Віталій Верес у 2023 році під час боїв зазнав важкого поранення від керованої протитанкової ракети. Внаслідок атаки Віталій впав у кому та втратив зір. Він один із тих, хто отримав виплати без проблем. Чоловік пояснює це тим, що з самого початку знав процедуру і діяв чітко. Його близькі займалися збором інформації ще під час лікування, а потім допомогли оформити документи.

«Я знав процедуру з самого початку. Довідки зібрав за два дні з дівчиною, все оформили, подали, і через три місяці гроші надійшли. Головне – розуміти, що і куди подавати, бо чекати, що хтось все зробить за тебе, марно. Система у нас бюрократична, але якщо діяти активно, то все працює».

Віталій також зазначає, що всі документи, необхідні для виплат, були в нього на руках. Це допомогло уникнути зайвих зволікань.

«Дев’ять поранень – і жодної виплати»

Зовсім інший досвід у бойового медика Петра Коноплі. Він не отримав виплат ані після першого, ані після другого поранення. Лише згодом дізнався, що йому щось належиться, але терміни подання документів уже минули.

«Мені сказали, що строки подання документів пропущені. Третє поранення було легким, я швидко повернувся в стрій. Під час четвертого я звернувся до командування, і вони здивувалися, чому я досі нічого не отримав. Виявилося, що десь неправильно оформили папери».

Найбільш кричуща ситуація – у його побратима. Він воював з 18 років і за три роки отримав дев’ять поранень. Сьогодні йому 21, він має інвалідність другої групи, але залишається без грошей.

«Його списали зі служби, і він зараз працює різноробочим за восімь тисяч гривень. Не може заплатити навіть за квартиру. Я запитав його: «Ти ж військовий, тобі ж повинні щось платити?». А він відповідає: «Мене вже списали. Мені сказали, що, може, щось виплатять у кінці року».

За словами Петра, його друг на момент звернення до побратима не отримав жодної виплати за всі свої поранення. Через численні контузії йому було важко зосередитися на зборі паперів. Адже хлопець не знав, куди звертатися і що робити далі.

Чому система працює вибірково?

Ці історії показують, що в Україні немає єдиної прозорої системи підтримки поранених військових. Якщо в одних бригадах працюють патронатні служби, які супроводжують поранених і допомагають оформлювати документи, то в інших бійці залишаються наодинці з бюрократичною машиною, а часом – навіть не знають, що для них передбачено законом.

На які виплати військовий може розраховувати після поранення?

Військові, які отримали поранення, травми, контузії чи каліцтва під час виконання бойових завдань, мають право на різні види виплат. Це може бути як одноразова допомога, так і щомісячні виплати під час лікування та реабілітації.

Одноразова грошова допомога виплачується після проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і залежить від рівня втрати працездатності:

1 211 200 грн – для військових I групи інвалідності, які повністю втратили працездатність і потребують догляду;

– для військових I групи інвалідності, які повністю втратили працездатність і потребують догляду; 908 400 грн – для військових II групи інвалідності, які можуть обслуговувати себе, але не можуть працювати у звичайних умовах;

– для військових II групи інвалідності, які можуть обслуговувати себе, але не можуть працювати у звичайних умовах; 757 000 грн – для військових III групи інвалідності, які можуть працювати в полегшених умовах.

Якщо ж поранення було отримане під час служби, але не в бою, сума виплати зменшується втричі. У разі, якщо інвалідність не встановлена, передбачена компенсація за часткову втрату працездатності:

до 212 000 грн – якщо поранення отримане в бою;

– якщо поранення отримане в бою; до 148 000 грн – якщо поранення сталося в тилу.

Військовий, який отримав поранення, також має право на щомісячне грошове забезпечення за своєю останньою посадою (мінімально 20 100 грівень), а також додаткову виплату 100 000 гривень. Ця сума нараховується протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітаційної відпустки.

Список виплат, на які звільнений зі служби може розраховувати, – ще більший. Його ви можете знайти у відео на нашому YouTube-каналі. Там ми також покроково розглянули механізм їх отримання.

Що робити, якщо виплати не надано?

Якщо виплати не нараховані, юристка Ірина Тодорич радить:

подати рапорт до військової частини або ТЦК у двох примірниках. На другому екземплярі має бути відмітка про прийняття;

якщо рапорт не приймають – надіслати його цінним листом на адресу Міністерства оборони України (проспект Повітряних Сил, 6, Київ, 03168);

зателефонувати на гарячу лінію Міноборони: 0-800-500-442;

у разі подальшої відмови звернутися до суду за захистом своїх прав.

«Для отримання цих виплат необхідно зазначити їх у рапорті на ім’я командира військової частини при звільненні зі служби. Якщо виплати не нараховуються, потрібно одразу звертатися до суду в порядку Кодексу адміністративного судочинства України».

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Якщо військовий отримав поранення під час служби, він має право на значні виплати, які допоможуть покрити витрати на лікування та реабілітацію. Виплати не повинні бути лотереєю. Поранені захисники не мають витрачати місяці чи роки на боротьбу за те, що їм належить за законом. Тож головне – знати свої права, подавати необхідні документи та в разі проблем із виплатами звертатися до відповідних органів або юристів. Не варто зволікати, адже вчасне звернення може суттєво полегшити фінансове становище пораненого військового.